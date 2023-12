Nga Tikanga Huarere ki New Jersey: Titiro Whakamuri me Mua

Whakarāpopototanga: Ma te whakaaro ki nga takurua e wha kua pahure ake nei i New Jersey, ka kite tatou i nga momo huarere rereke, mai i te mahana o mua me te iti o te hukarere ki te awhiowhio me nga ahuatanga ngawari. I a tatou e tatari ana mo te takurua kei te heke mai, ka whakatupato nga tohunga he uaua ki te matapae me te tino mohio he aha te tumanako. Ko te huarere ohorere o New Jersey he mea nui kia noho rite nga kainoho mo tetahi ahuatanga.

2023: He Takurua Tino Maana

I te takurua kua pahemo nei, i pa ki a New Jersey tetahi ahuatanga o te rangi. Na te pāmahana toharite o te 38.5 nga nekehanga, ko ia te tuarua o nga takurua ngawari rawa atu i te hitori o te kawanatanga. Ko te mahana rerekee i toro atu ki Hui-tanguru, ko te mea tino mahana rawa atu i runga i nga rekoata, me te pāmahana toharite o te 40 nga nekehanga. I tua atu, he iti te hukarere, me te 3 inihi noa te katoa o te whenua, ko te tuarua te iti rawa o te hitori. I a tatou e anga atu ana ki te wa hou, ka miharo te kite mena ka mau tonu tenei ahuatanga.

2021-2022: Ko te South Jersey i runga ake i te North Jersey i te Hukarere

He onge, he nui ake te hukarere o South Jersey i a North Jersey i tenei takurua. I te 24.8 inihi te toreretanga o te hukarere, ka eke a South Jersey i te 22.7 inihi o Te Taitokerau. Ko nga ra motuhake penei i te Hanuere 28, 2022, i kite i te rohe o Atlantic County kua nui ake te hukarere i te Kaute o Bergen. I tohuhia e te rangahau a te Whare Wananga o Rutgers he 20.4 inihi te nui o te hukarere hukarere puta noa i te motu, he iti iho i te toharite. Ko te pāmahana o te takurua he 35.6 nga nekehanga, he 1.7 nga nekehanga i runga ake i te tikanga.

2020-2021: Te Awha Manawa o Hui-tanguru

Ma te titiro whakamuri i nga tau e toru ki muri, ko Hui-tanguru te marama rekoata mo Te Tai Tokerau Jersey. Ua poro te tahi mau oire e tae atu i te 2 metera i te hiona i te hopea hebedoma matamua, e ua hau atu i te 30 initi te rahi o te tahi mau tuhaa fenua i Morris e Sussex Counties. I haere tonu te hukarere puta noa i te marama, ko te toharite o te 36.9 inihi i roto i nga rohe e whitu o Te Tai Tokerau Jersey, ko te Hui-tanguru tino hukarere i roto i nga tau 128. He iti ake te hukarere i whakawhiwhia ki te Tonga o Jersey, he 29.7 inihi te rahi. Ko te pāmahana toharite o te takurua he 34.3 nga nekehanga.

2019-2020: He Takuru Maamaa

I tenei wa o te hukarere, i kite a New Jersey i te heke o te hukarere i te toharite, me te 4.7 inihi te toharite puta noa i te whenua. Ko te takurua i kiia ko tetahi o nga tau tino wera i roto i te hitori o New Jersey.

Te Tirohanga Whakamua: Nga Matapae Pahekeheke

Ko te Kaitirotiro Taurangi a te kawanatanga a Takuta David Robinson e whakanui ana i te kore ohorere o te huarere o New Jersey. Ahakoa ki a ia kare pea he wa iti o te hukarere i ia tau, e whakaae ana ia kaore e taea. Ko te tauira El Nino o te Moananui-a-Kiwa ka pa ki nga taumata o te ua. I te mutunga, ka whakatauhia e te pāmahana te nui o te hukarere i te takurua kei te heke mai. Ahakoa he aha te ahua o te huarere, he mea nui kia noho mataara tonu nga kainoho, ki te paihere, me te aro nui ki te haumaru i runga i nga rori puta noa i te waa.