No hea te rangatira o Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ko Walmart he ingoa whare. Na te nui o te noho mai me te whai waahi ki te ao, he maamaa te whakaaro mo te takenga mai o tenei toa toa me te tangata kei muri i tana angitu. Na, no hea te rangatira o Walmart?

Ko te rangatira o Walmart, i tenei wa, ko te whanau Walton. I whakaturia e Sam Walton i te tau 1962, kua tipu a Walmart hei toa nui rawa atu i te ao. Heoi, i muri i te matenga o Sam Walton i te tau 1992, ka tukuna te mana o Walmart ki ona uri, ko ana tamariki me ana mokopuna.

No te United States te whanau Walton, no Amerika i runga i to raatau whenua. Ko te mea nui, no te kawanatanga o Arkansas, kei te rohe tonga o te whenua. I whanau a Sam Walton i Kingfisher, Oklahoma, engari i muri mai ka neke ia ki Arkansas, i reira i whakatu ai ia i te toa Walmart tuatahi i Rogers.

FAQ:

Q: Ko wai te rangatira o Walmart inaianei?

A: Ko te rangatira o Walmart i naianei ko te whanau Walton, he uri no te kaiwhakarewa o te kamupene, a Sam Walton.

P: No hea te whanau Walton?

A: No Amerika te whanau Walton, otira no te kawanatanga o Arkansas.

P: I pëhea te whänau o Walton i whiwhi mana o Walmart?

A: Ko Sam Walton, te kaiwhakarewa o Walmart, i tuku te mana o te kamupene ki ona uri, te nuinga o ana tamariki me ana mokopuna, i muri i tona matenga i te tau 1992.

Q: Kei te whai waahi te whanau Walton ki nga mahi o ia ra o Walmart?

A: Ahakoa he nui te mana o te whanau Walton ki Walmart, kaore ratou i te whai waahi ki nga mahi o ia ra o te kamupene. Kei te whakahaerehia a Walmart e te roopu o nga kaiwhakahaere me nga kaiwhakahaere e whakahaere ana i ana mahi.

Hei whakamutunga, ko te rangatira o Walmart, te whanau Walton, no te United States, no te kawanatanga o Arkansas. Ahakoa kaore ratou i te whai waahi ki nga mahi o ia ra o te kamupene, ko o raatau mana me o raatau taonga tuku iho kei te hanga i te angitu o te toa toa.