Kei whea Te Marama kei roto i te punaha solar?

Title: Te Turanga o te Marama i roto i te Rauropi: Weheweke ana i tana Kanikani Ataahua

Kupu Whakataki:

Ko te Marama, te hoa tiretiera o Papa, kua mau i te tangata mo nga rautau me tona ataahua tino ataahua me te noho pohehe. I te mea ko te taonga kanapa rawa atu i to tatou rangi po, he maha nga korero pakiwaitara, nga pakiwaitara, me nga uiuinga pūtaiao. Engari kei hea te Marama e noho ana i roto i te whanuitanga o te punaha solar? I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia e tatou te turanga o te Marama, tona hononga ki te whenua, me te kanikani o te ao e mahia ana i roto i to tatou takiwa o te ra.

Te Maramatanga ki te Rarangi Ra:

I mua i te tirotiro i te waahi o te Marama, me whakamarama poto te punaha solar. Kei roto i te punaha solar ko te Ra, ko ona whanau o nga aorangi, o ratou marama, asteroids, comets, me etahi atu mea o te rangi e herea ana e te kume a te Ra. He piriona kiromita te toro atu ki te waahi, heoi e noho tata tonu ana te Marama ki to maatau ao.

Te Obita o te Marama:

Ka huri te Marama i te whenua i runga i te ara porotakaroa, e mohiotia ana ko tona orbit marama. Ehara i te mea porohita tino porowhita tenei amionga, na reira ka rerekee te tawhiti o te Marama mai i te Ao puta noa i tana huringa marama. I tona pito tata (perigee), he 363,000 kiromita te tawhiti o te Marama, i tona tawhiti rawa (apogee), ka tae ki te 405,000 kiromita te tawhiti.

Ko te mea whakamiharo, kaore i te whakapumau te omio o te Marama engari ka piki haere i roto i te waa. Ko tenei ahuatanga, e kiia nei ko te paheketanga o te marama, ka puta mai i te pahekoheko i waenga i a Papa me te Marama. Ko te mutunga mai, ka neke te Marama tata ki te 3.8 henemita te tawhiti atu i te whenua ia tau.

Te Tūnga o te Marama ki te Pūnaha Solar:

Ahakoa e huri haere ana te Marama i te whenua, he mea nui kia mohio kaore e kiia he aorangi. Engari, ka whakarōpūtia hei amiorangi maori, marama ranei. Otirā, ko te Marama anake te amiorangi taiao o Papa, na reira he mea ahurei me te whakamihiihi o te rangi.

I runga i te ahua o tona turanga i roto i te punaha solar, ka noho te Marama ki roto i te awenga o te ao. Kei te tata ki te 384,400 kiromita te tawhiti atu i to maatau ao, e hangai ana i te hononga o te ao. Ma tenei tata ka taea e te Marama te whakaputa i nga awenga maha ki runga i te whenua, penei i te hanga tai moana me te whakapumau i te honga tuaka o to tatou ao.

FAQ:

P1: Ka taea te kiia te Marama he aorangi?

A1: Kao, karekau te Marama e kiia he aorangi. He amiorangi maori e huri ana i te whenua.

Q2: Kei te Marama tana ake marama?

A2: Kao, karekau he marama o te Marama. Ko te amiorangi anake o te whenua.

P3: He pehea te paanga o te Marama ki nga tai o Papatūānuku?

A3: Ko te kume a te Marama i nga taima ka puta te piki me te heke o nga tai moana i runga i te whenua.

Q4: Kei te neke atu te Marama i te whenua?

A4: Ae, kei te neke haere te Marama i te whenua na te ahuatanga e kiia nei ko te paheketanga o te marama.

Conclusion:

Ko te tuunga o te Marama i roto i te punaha solar he tohu mo te kanikani whakahirahira o nga tinana o te rangi. I te mea ko te aorangi maori anake o te Ao, na te tata o te Marama me te awenga aapapa i hanga i te hitori o to tatou ao, me te whai paanga tonu ki nga momo ahuatanga taiao. Ma te mohio ki te omio o te Marama me tona waahi i roto i te punaha solar, ka nui ake te maioha mo nga mea whakamiharo o te ao e karapoti ana ia tatou.