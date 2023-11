By

Kei hea te toa Walmart nui rawa atu?

I roto i te ao hokohoko, ko Walmart he ingoa whare. Na te mano tini o nga toa kua horapa puta noa i te ao, he uaua ki te ngaro i tenei toa toa. Engari kua whakaaro koe kei hea te toa Walmart nui rawa atu? Kaati, kaua e miharo, no te mea kei a matou te whakautu mo koe.

Ko te toa Walmart nui rawa atu i te ao kei Albany, New York, USA. Ko tenei toa nui e hipoki ana i te 260,000 waewae tapawha, ka waiho hei pararaiha hokohoko mo nga kaihoko. He maha nga momo hua ka tukuna mai, mai i nga toa ki te hikohiko, kakahu, me nga mea katoa kei waenganui. Na te nui o te waahi, ehara i te mea miharo ko tenei toa Walmart e kukume ana i nga kaihoko mai i tawhiti me te whanui.

FAQ:

Q: He aha te tikanga o "Walmart"?

A: Ko Walmart he kaporeihana hokohoko maha o Amerika e whakahaere ana i te mekameka o nga maakete nui, nga toa utu utu, me nga toa toa.

Q: E hia nga toa Walmart kei te ao katoa?

A: I te marama o Hanuere 2021, neke atu i te 11,500 nga toa i roto i nga whenua 27 a Walmart.

Q: Ko te toa Albany te Walmart nui rawa atu mo te hokonga, te rahi tinana ranei?

A: Ko te toa Albany te Walmart nui rawa atu mo te rahi o te tinana. Heoi, ko te Walmart nui rawa atu mo nga hoko kei Mexico City, Mexico.

Q: Kei kona ano etahi atu toa rongonui o Walmart?

A: Ae, i tua atu i te toa nui rawa atu i Albany, he maha atu ano nga toa Walmart rongonui, penei i te Walmart Supercenter i Crossgates Commons, Albany, koinei te Walmart tuarua-nui rawa atu i te ao.

Q: Ka kitea e au nga mea katoa e hiahiatia ana e au i roto i te toa nui rawa atu o Walmart?

A: Ae, ko te toa nui rawa atu o Walmart i Albany he maha nga momo hua, tae atu ki nga hoko kai, hikohiko, kakahu, taonga whare, me etahi atu.

Na, mena ka kitea koe i Albany, New York, kia mohio koe ki te toro ki te toa Walmart nui rawa atu i te ao. Na te nui o te kowhiringa me te waahi nui, he wheako hokohoko kaore i rite ki era atu. Ahakoa kei te rapu koe i nga mea tino nui o ia ra, i tetahi mea motuhake ranei, na tenei toa Walmart koe i kapi.