Kei hea te hua o Walmart?

I roto i te ao hokohoko, he iti noa nga ingoa e mohiotia ana ko Walmart. Na te nui o te whatunga toa me te noho ipurangi, ka whakaputahia e te toa nui nga tauhokohoko he piriona taara te hua i ia tau. Engari kua whakaaro koe kei hea nga moni katoa e haere ana? Kia ata titiro ki te waahi ka mutu te hua o Walmart.

Whakangao me te Whakawhanui: Ko tetahi waahanga nui o te moni whiwhi a Walmart ka whakahokia ki te kamupene. Kei roto i tenei ko te putea i nga whakatuwheratanga toa hou, te whakahou i nga waahi o naianei, me te whakawhānui ake i ana mahi e-hokohoko. Ka whai tonu a Walmart ki te whakapai ake i ana hanganga me ana hangarau kia noho whakamua i roto i te maakete hokohoko whakataetae.

Kaipupuri hea: Hei kamupene hokohoko whanui, he kawenga a Walmart ki ona kaipupuri hea. Ko tetahi wahanga o te moni ka tohatohahia hei utu ki enei kaipupuri hea, kua haumi ki te kamupene. Ma tenei ka whai hua ratou i te angitu o te kamupene me te akiaki i te haumi atu.

Nga Utu Kaimahi me nga Painga: Ko Walmart tetahi o nga kaituku mahi nui rawa atu i te ao, me nga miriona kaimahi. Ka tohatohahia e te kamupene tetahi waahanga nui o ana hua hei utu i nga utu kaimahi me te whakarato i nga painga penei i nga mahere hauora me te reti. Ko te whakarite utu tika mo ana kaimahi te kaupapa matua mo Walmart.

Kaupapa Hapori: E mohiotia ana a Walmart mo ana mahi atawhai. Ka whakangao te kamupene ki nga kaupapa maha a te hapori, tae atu ki te matauranga, te tiaki hauora, me te awhina i nga aitua. Na roto i tana turanga atawhai, ka tautoko a Walmart i nga whakahaere me nga kaupapa e whai ana ki te whai painga ki te hapori.

FAQ:

Q: Kei te pupuri a Walmart i ana hua katoa?

A: Kao, ka whakangaohia e Walmart tetahi wahanga o ana hua ki roto i te kamupene ka tohatoha i nga utu ki nga kaipupuri hea.

P: E hia nga hua ka puta i a Walmart?

A: He rereke nga hua o Walmart mai ia tau ki tera tau engari ko te nuinga kei te piriona taara.

Q: He pai te utu a Walmart ki ana kaimahi?

A: Kua aro a Walmart ki nga whakahē i mua mo te utu kaimahi. Heoi, kua whakapau kaha te kamupene ki te whakapiki ake i nga utu iti me te whai hua pai ake ki ana kaimahi.

P: Me pehea te whakahoki a Walmart ki te hapori?

A: Kei te tautoko a Walmart i nga momo kaupapa hapori na roto i tana turanga atawhai, e aro ana ki te maatauranga, tiaki hauora, me te awhina i nga aitua.

Hei mutunga, ka tohatohahia te hua o Walmart ki nga haumi me te whakawhanui, nga utu mo nga kaipupuri hea, nga utu kaimahi me nga painga, me nga kaupapa hapori. Ma te whakangao ano i ana mahi, ka whai a Walmart ki te noho whakataetae me te haere tonu i tana tipu me te whakahoki ano ki ana kaimahi me nga hapori e mahi ana.