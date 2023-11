By

Kei hea nga uri o Walmart e noho ana?

I roto i te ao o nga tangata whai rawa o te ao, kare e kore e noho rangatira nga uri o Walmart. I te mea ko nga uri o te kaiwhakarewa o Walmart, a Sam Walton, he taonga nui kua riro mai i a raatau, kua noho hei ingoa whare i runga i to raatau ake mana. Engari kei hea te karangatanga o enei uri pirionare ki te kainga?

Ko nga uri o Walmart, ko te whanau Walton, kua horahia ki nga waahi maha i Amerika. Ko te kainga tuatahi o te whanau kei Bentonville, Arkansas, kei reira te tari matua o Walmart. Ko tenei taone iti kei te kokonga hauauru o te kawanatanga ka noho hei pokapū o te rangatiratanga pakihi o te whanau. Ko Bentonville hoki te kainga o Crystal Bridges Museum of American Art, na Alice Walton, tetahi o nga wahine rangatira o Walmart.

Engari, ko nga uri o Walmart kaore i te herea ki Arkansas anake. Kua whakaritea hoki e ratou he kaainga ki etahi atu waahi o te motu. Hei tauira, he raraahi a Alice Walton i Millsap, Texas, ko tana tuakana, a Jim Walton, e noho ana i Bentonville, a, kei a ia ano he ranch i Mineral Wells, Texas. I tenei wa, ko Rob Walton, te tama matamua a Sam Walton, e noho ana i Paradise Valley, Arizona.

Hei whakamutunga, i te mea e noho ana nga uri o Walmart ki Bentonville, Arkansas, he kaainga ano o ratou ki etahi atu wahi o te United States. Ko o raatau taonga me o raatau awe ka toro atu ki tua atu o to ratau kaainga tuatahi, i a raatau e hangai tonu ana i te umanga hokohoko me te whai waahi nui ki nga hapori e kiia ana e ratou te kainga.