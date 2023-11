Kei hea nga rangatira o Walmart e noho ana?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, ko Walmart tetahi o nga kamupene tino mohio me te whai mana o te ao. Na tana whatunga toa me te tini o nga momo hua, kua noho a Walmart hei ingoa whare mo nga miriona kaihoko. Engari kua whakaaro koe kei hea nga rangatira o tenei rangatiratanga hokohoko? Me ruku tatou ki te ao o nga rangatira o Walmart ka kitea te waahi e kiia ana ko te kainga.

Ko te whanau Walton, nga uri o te kaiwhakarewa o Walmart a Sam Walton, nga rangatira tuatahi o te kamupene. No te tau 2021, kei te whanau te 50% o nga hea a Walmart, na te mea ko ratou tetahi o nga whanau whai rawa o te ao. Ahakoa ka horahia nga mema o te whanau ki nga waahi rereke, ko te nuinga o ratou kei te United States.

Kei hea te whanau o Walton e noho ana?

He kaha te noho a te whanau Walton ki te kawanatanga o Arkansas, kei reira te tari matua o Walmart. Ko Bentonville, he taone iti kei te raki-raki o Arkansas, te kainga o te Walmart Home Office me te noho hei pokapū pokapū mo nga mahi a te kamupene. He maha nga mema o te whanau o Walton i whiriwhiri kia noho ki tenei takiwa, kia mau tonu nga hononga ki nga pakiaka o te kamupene.

Taa ê atu i Arkansas, ua maiti te tahi mau melo o te utuafare Walton e faaea i te tahi atu mau tuhaa fenua o te Hau Amui no Marite. Hei tauira, ko Alice Walton, te tamahine a te kaiwhakarewa o Walmart, e noho ana i Texas, e mohiotia ana mo tana kohinga toi nui e whakaatuhia ana i te Crystal Bridges Museum of American Art i Bentonville.

He aha te utu mo te whanau Walton?

I te tau 2021, ko te utu nui o te whanau Walton e kiia ana kei te tata ki te $250 piriona, e ai ki a Forbes. Ko enei taonga tino nui i ahu mai i to raatau paanga ki Walmart. Na te whai rawa o te whanau i noho ai ratou ki te noho papai me te whai mana, me nga momo mahi atawhai me te whakangao ki nga umanga rereke.

Hei mutunga, ahakoa kei te marara nga mema o te whanau Walton ki nga waahi rereke, ka kaha tonu o raatau hononga ki a Walmart me ona takenga mai i Arkansas. Ko Bentonville te waahi arotahi mo te whanau, ko te nuinga o ratou e noho ana i te takiwa. I te mea ko nga rangatira o Walmart, ka toro atu o raatau awe ki tua atu o o raatau kaainga, e hanga ana i te whenua hokohoko i te ao.

Nga wehewehe:

– Rapa hokohoko: Kamupene nui e rangatira ana i te umanga hokohoko.

– Walmart: He kaporeihana tauhokohoko a-iwi e whakahaere ana i te mekameka o nga maakete hypermarket, nga toa utu utu, me nga toa toa.

– Nga uri: Nga tangata e hono tika ana ki tetahi tipuna.

– Nga mahi atawhai: Nga mahi, kaupapa ranei i mahia hei whakatairanga i te oranga o etahi atu, ma te koha koha, ma te mahi ranei.