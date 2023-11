I whiwhi moni te whanau Walmart i hea?

No hea te Whānau o Walmart i whiwhi moni?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, he iti noa nga ingoa e mau ana i te taumaha pera i a Walmart. Na tana whatunga toa me te maha o nga kaihoko, kua rite te kamupene ki te hokohoko utu. Engari kua miharo koe me pehea te whanau o Walmart i whakaemi ai i o raatau taonga whakamiharo? Ka ruku tatou ki te takenga mai o to ratou taonga.

Te Walmart Empire:

Ko te emepaea o Walmart i whakaturia e Sam Walton i te tau 1962. Ka timata me te toa kotahi i Rogers, Arkansas, ko te tirohanga a Walton ko te tuku ki nga kaihoko te tini o nga hua i nga utu iti. I pai tana rautaki ki nga kaihoko, a ka tere haere a Walmart puta noa i te United States. I tenei ra, e mahi ana i roto i nga whenua 27 me nga kaimahi neke atu i te 2.3 miriona tangata puta noa i te ao.

Te Whanau Walton:

Ko nga rawa o te whanau Walmart i ahu mai i a raatau mana o Walmart Inc. I muri i te matenga o Sam Walton i te tau 1992, ka riro i ona uri ona hea i roto i te kamupene. Ko nga mema o te whanau o Walton, tae atu ki tana wahine me ana tamariki tokowha, kei a ratou katoa te 50% o nga hea o Walmart. Na tenei paanga rangatira nui i eke ki runga ake o nga rarangi taonga o te ao.

I pehea ratou i tino whai rawa ai?

Ko te angitu o Walmart te kaikawe tuatahi o nga taonga nui o te whanau Walton. I te tipu haere o te kamupene, ka nui haere o raatau taonga. Ko te tauira pakihi a Walmart, e aro ana ki te tuku utu iti o ia ra, i kukume miriona nga kaihoko, ka hua he hua nui. Na te mana o te whanau i roto i te kamupene i whai hua tika mai i te tipu me te angitu.

FAQ:

P: E hia te utu mo te whanau Walmart?

A: Mo te [tau o naianei], kua neke ake te utu o te whanau o Walton i te [whakataunga utu nui]. Ka noho tonu ratou ki waenga i nga whanau whai rawa o te ao.

P: Kei te whanau Walmart etahi atu puna whiwhinga moni?

A: Ahakoa ko te nuinga o a raatau taonga i ahu mai i a raatau mana o Walmart, kua rereke te whanau i a raatau haumi i roto i nga tau. He nui nga moni whakangao i roto i nga momo waahanga, tae atu ki nga rawa, nga mahi toi, me nga mahi atawhai.

P: He pehea te whai waahi o te whanau Walmart ki nga mahi a te kamupene?

A: Ahakoa kei te pupuri te whanau i tetahi tĭtĭ whai mana nui, kaore ratou e uru tika ki nga mahi o ia ra o Walmart. Ko te kamupene kei te whakahaerehia e te roopu o nga kaiwhakahaere me nga tohunga e whakahaere ana i ana mahi me ana whakatau rautaki.

Hei whakamutunga, ko nga rawa o te whanau Walmart ka taea te kii na to raatau mana o Walmart Inc. me te angitu whakamiharo o te kamupene. Na roto i to raatau whakapau kaha ki te tuku hua utu nui ki nga kaihoko, kua hanga e ratou he emepaea kua riro i a raatau tetahi o nga whanau whai rawa o te ao.