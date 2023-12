Kei hea nga Pleiades i tenei po?

Title: Unveiling the Mystique: Where Are the Pleiades Tonight?

Kupu Whakataki:

Ko te Pleiades, e mohiotia ana ko te Seven Sisters, he kahui whetu whakamiharo kua mau i te tangata mo nga rau tau. Na enei taonga o te rangi i whakaawe i te tini o nga pakiwaitara, toi, me te torotoro putaiao. I te mea e rapu haere tonu ana te hunga kaingākau ki te wheturangi me te hunga kaingākau ki te waahi o te Pleiades, ko te whainga o tenei tuhinga ki te whakamarama i to ratau tuunga o naianei ki te rangi o te po, ki te tirotiro i to ratau hiranga, me te whakautu i nga patai e pa ana ki enei mea whakamiharo o te rangi.

The Pleiades: A Stellar Marvel:

Ko te Pleiades he kahui whetu tuwhera kei roto i te kahui whetu o Taurus, tata ki te 440 tau marama te tawhiti atu i te whenua. Kei roto i nga whetu wera, rangatahi, neke atu i te kotahi mano nga mema o tenei kahui, ahakoa he kutanga iti ka kitea e te kanohi tahanga. Ko nga whetu rongonui o Pleiades e tuku ana i te kanapa puru-ma, he tauira motuhake e rite ana ki te ruku iti, ki te ahua iti ranei o te Big Dipper.

Te kimi i nga Pleiades i tenei po:

Hei kimi i nga Pleiades, me tohu tuatahi te kahui whetu o Taurus. He ngawari te mohio ki a Taurus na te ahua-V o nga whetu, e tohu ana i te upoko o te puru e utu ana. Ko te kahui Pleiades kei roto i tenei kahui whetu, tata ki te pakihiwi o te puru. Ka kitea e nga kaitirotiro i te Tuakoi Taitokerau nga Matariki i nga ahiahi o te ngahuru me nga ahiahi o te takurua, ko te hunga o te Tuakoi ki te Tonga ka taea te kite i te waa o te puna me te raumati.

FAQ:

Q1: Ka taea e au te kite i nga Pleiades me te kanohi tahanga?

A1: Ae, ko nga Pleiades ka kitea e te kanohi tahanga i te nuinga o nga waahi o te ao. Ko te ahua motuhake o nga whetu he ngawari ki te kite, ahakoa i nga waahi kua pokea te marama.

Q2: He pakiwaitara, he pakiwaitara ranei e pa ana ki nga Pleiades?

A2: Tino! Ko nga Pleiades kua whakanuia e nga momo ahurea puta noa i te hitori. Ko nga pakiwaitara Kariki e korero ana mo nga tuahine tokowhitu i hurihia hei whetu e Zeus hei tiaki ia ratou i te whai a Orion. Ko nga ahurea taketake puta noa i te ao kei a raatau ake korero whakamiharo mo te Pleiades, he maha nga wa e hono ana ki nga huringa ahuwhenua, te hiranga wairua, me te whakatere.

Q3: E hia te tawhiti o nga Matariki?

A3: Ko te kahui Pleiades kei te tata ki te 440 tau marama te tawhiti atu i te whenua. Ko te tikanga ko te marama e kite nei tatou mai i nga Pleiades i wehe atu i te tautau i te 440 tau ki muri.

Q4: Ka taea e au te mataki i nga Pleiades me te karu, te karu karu ranei?

A4: Tino! Ka taea e te karu, te karuiti iti ranei te whakarei ake i te wheako tirohanga ma te whakaatu i etahi atu whetu i roto i te tautau. Heoi, ko te Pleiades e tino maiohatia ana e te kanohi tahanga, na te mea ko tona ataahua kei roto i tona ahua whanui me te ahua miharo ka puta mai.

Conclusion:

Ko nga Pleiades e mau tonu ana ki te whakahihiri, ki te whakahihiri i nga kaititiro whetu puta noa i te ao. Ko te ataahua o te rangi me te hiranga o te ahurea he mea whakamihi te titiro. Ma te mohio ki tona waahi i te rangi o te po me te maioha ki nga pakiwaitara me nga pakiwaitara e pa ana ki a ia, ka taea e tatou te hanga hononga hohonu ki tenei whetu whakamiharo. No reira, ka anga ake koe ki te rangi, me ata titiro ki te Matariki, kia mura to whakaaro. Ka hari te titiro whetu!

