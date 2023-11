Kei hea nga taupānga huna i runga i taku waea Android?

Kua kite koe i a koe e rapu ana i to waea Android, ka kitea kua ngaro ngaro etahi taupānga? Ehara i te mea ko koe anake. He maha nga kaiwhakamahi Android kua pa ki tenei ahuatanga ohorere, e miharo ana kua riro enei taupānga huna. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou nga take kei muri i nga taupānga huna me pehea e taea ai e koe te kimi i runga i to taputapu.

He aha i huna ai nga taupānga i runga i nga waea Android?

Ko nga tono huna i runga i nga waea Android he maha nga kaupapa. Ko etahi o nga taupānga kua oti te whakauru i mua e nga kaihanga me nga kaikawe kaikawe ka hunahia kia kore ai e mirimiri te pouaka taupānga. Ko enei taupānga ka kiia ko te bloatware. I tua atu, ka whiriwhiri etahi kaiwhakamahi ki te huna i etahi taupānga mo nga take tūmataiti, ki te aukati ranei i etahi atu kia uru atu ki a raatau.

Me pehea taku kimi taupānga huna i runga i taku waea Android?

Ko te rapu i nga taupānga huna i runga i to waea Android ka hiahia pea he mahi kaitukino. Anei etahi tikanga ka taea e koe te whakamatau:

1. App Drawer: Tīmata mā te āta rapu i tō pouaka taupānga. Hurihia nga wharangi katoa me te tirotiro mo nga taupānga huna kua nekehia pohehe, kua huna ranei mai i te tirohanga.

2. Tahua Tautuhinga: Ko etahi o nga taputapu Android e tuku ana i tetahi waahanga kua hangaia hei huna i nga taupānga. Tirohia te tahua tautuhinga o to taputapu, otira ko te waahanga "Nga Taupānga", "Nga Tono" ranei, ki te kite mena he whiringa hei tiro i nga taupānga huna.

3. Kaiwhakaputa Tuatoru-Tuatoru: Mena kei te whakamahi koe i te kaiwhakarewa tuatoru, penei i te Nova Launcher, Apex Launcher ranei, he maha nga wa ka whai waahi enei ki te huna i nga taupānga. Tirohia nga tautuhinga o te kaiwhakaputa, manakohanga ranei ki te kimi i nga taupānga huna.

4. Kaiwhakahaere Taupānga: Whakatuwherahia te taupānga "Tautuhinga" i runga i to waea Android ka whakatere ki te "Apps" ranei "Nga tono." Rapua he whiringa tahua ka taea e koe te tiro i nga taupānga katoa, tae atu ki nga mea huna.

FAQ:

Q: Ka taea e au te whakakore i nga taupānga huna?

A: Ae, ka taea e koe te tango, te whakakore ranei i nga taupānga huna ma te tahua tautuhinga, te kaiwhakahaere tono ranei i runga i to waea Android.

Q: He raruraru haumarutanga nga taupānga huna?

A: Ko nga taupānga huna ake ehara i te mea he awangawanga haumaru. Heoi, he mea nui kia tupato i te wa e tango ana i nga taupānga mai i nga puna kore mohiotia, na te mea kei roto pea he rorohiko kino.

Q: Ka taea e au te whakaatu i nga taupānga i runga i taku waea Android?

A: Ae, ka taea e koe te hura i nga taupānga ma te huri i te mahi i huna e koe. Ko te tikanga ko te haere ki nga tautuhinga taupānga, manakohanga ranei me te whakakore i te waahanga "huna".

Hei mutunga, ko nga taupānga huna i runga i nga waea Android ka waiho hei take whakama mo te maha o nga kaiwhakamahi. Ma te torotoro i nga waahi rereke o to taputapu, penei i te pouaka taupānga, te tahua tautuhinga, te whakamahi ranei i nga kaiwhakaputa-tuatoru, ka taea e koe te hura i enei taupānga huna me te uru ano ki a raatau. Kia mahara ki te mahi tūpato i te wa e pa ana ki nga taupānga huna me te aro nui ki te haumarutanga o to taputapu.