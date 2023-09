Ko te korero kore korero mo nga wahine a nga wahine tuatahi o Amerika: te pakaru i nga arai me te eke ki nga teitei hou.

I roto i te "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts," ka torotoro a Loren Grush i te haerenga o nga wahine whakamiharo e ono i pakaru i te tuanui karaihe i roto i te ao tirotiro mokowhiti e te tane. Ka wero a Grush i nga korero mo te mana rangatira o nga tane ma i roto i te whakataetae mokowhiti me te whakanui i nga takoha nui a enei wahine, i uru ki te akomanga tuatahi o NASA ki te whakauru wahine.

E aro ana a Grush ki nga oranga o Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, me Shannon Lucid. I uru atu enei wahine ki te roopu astronaut corps o NASA i te tau 1978, a, i kaha to ratou whakaaro kia eke ki nga teitei i rahuitia i mua.

Ko te "The Six" e whakaatu ana i o raatau whakaihiihi me o raatau awangawanga, e whakaatu ana i nga whakaaro mo nga wa i mohio ai ia wahine ka taea e ia te tono kia noho hei kairangi. E kii ana a Grush i ta raatau mahi whiriwhiri he huarahi nui ki te kanorau, ahakoa ko te nuinga o te akomanga he tane ma.

Ka whakaekea ano e te pukapuka nga wero i pa ki enei wahine, tae atu ki te aro o te hunga pāpāho, te whakapae chauvinist mo te aroha me te taangata i te waahi, me te pakanga ki te taurite i te oranga whaiaro me te oranga ngaio. Ka hoatu e Grush nga tauira o to ratou kaha me to ratou kaha i roto i nga raruraru, penei i te pakanga a Ride ki te tiaki i tana noho muna me te hauora hinengaro i waenga i nga mahi tirotiro a te hunga pāpāho.

"Ko te Ono" e whakaatu ana i nga mahi nui a nga toa mo te rereketanga o roto me waho o NASA. Ko Ruth Bates Harris, he kaimahi NASA, i tino whakahee i te tari mo te kore o te rereketanga. Ko te Mercury 13, he roopu wahine i whakamatauria i te timatanga o te tekau tau atu i 1960 hei whakaatu i to raatau kaha ki te mahi kairangirangi, ka whakawhiwhia ano hoki.

Kei te whakauru a Grush i nga wheako o ia ra o nga Kairangirangi, e whakaatu ana i nga ahuatanga ohorere o a raatau mahi. I whakamatauria e ratou nga kakahu mokowhiti, ka whakahaere i nga ringa karetao, ka whakatere i nga uaua o te mahi tahi me nga hoa mahi tane e whakaatu ana i nga maramataka pinep ki o ratou tatau tari.

Ahakoa ko te pukapuka kaore he kino me nga aitua, ka whakanui a Grush i te maia me te manawanui e kaha ake ana i te ira tangata me te iwi. Ko te aituā Challenger he whakamaumahara nui mo nga tupono kei roto i te torotoro mokowhiti, me te patunga tapu i mahia e Resnik.

Ma te tino rangahau me nga korero pakiwaitara, "Ko te Ono" ka whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki te iwi mokowhiti me te whakawero i nga whakaaro tuku iho mo wai ka uru ki "te whanau katoa o te tangata."

Source: Te New York Times