Ahea te COVID ka kore e hopukina?

I te wa e pa tonu ana te mate urutaru COVID-19 ki nga hapori puta noa i te ao, ko tetahi o nga tino patai kei roto i nga hinengaro o te tangata ko te wa kua kore ratou e mate. He mea nui te maarama ki te waahi o te rewharewha mo te tangata ki te tiaki ia ratou ano me etahi atu mai i te horapa o te mate. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia i te wa kua kore te COVID-19 i te hopuhopu me te whakautu i etahi patai ka paatai.

He aha te tikanga o te mate hopuhopu?

Ko te mate hopuhopu e pa ana ki te kaha ki te tuku mate hopuhopu ki etahi atu. I roto i te take o COVID-19, ka kiia nga tangata takitahi he hopuhopu ka taea e ratou te horapa atu te huaketo ki etahi atu na roto i nga topata manawa, ka tukuna i te wa e maremare ana, e tihe ana, e korero ana, e manawa ana ranei.

Ahea te COVID-19 e tino mate ana?

Ko te COVID-19 te tino horapa i te wahanga tohumate ka pa te tangata ki nga tohu penei i te kirikaa, te maremare me te uaua ki te manawa. Engari, he mea nui kia mohio ko nga tangata asymptomatic, kaore e whakaatu i nga tohu, ka taea hoki te horapa i te huaketo. Kua whakaatuhia e nga rangahau ka taea e te tangata te rewharewha mo nga ra e rua i mua i te puta o nga tohu.

Ahea te COVID-19 kua kore e hopukia?

E ai ki nga Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ko nga tangata e mau ana i nga tohu ngawari ki te ahua o te COVID-19 ka taea te kii he kore hopuhopu i muri i nga ra tekau kua pahemo mai i te timatanga o nga tohu. I tua atu, me 24 haora te roa o te haere a te tangata kaore he kirikaa, kaore i te whakamahi i nga rongoa whakaheke kirika, kua kite i te pai ake o etahi atu tohu.

Mo nga tangata e mau ana nga tohu mate COVID-19, te hunga ranei e mate ana i te mate mate, ka roa ake pea te wa rewharewha. I roto i enei ahuatanga, ka tūtohu kia korero ki nga tohunga ngaio hauora mo te arahi mo te wa e pai ai te whakamutu i te wehe.

FAQ:

P: Ka taea e au te mate hopuhopu ki te whakamatau kino ahau mo COVID-19?

A: Ae, ka taea te whakamatautau kino mo te COVID-19 engari ka mau tonu. Kare pea nga whakamatautau ka kitea tika te huaketo, ina koa i nga wa tuatahi o te mate.

P: Kia pehea te roa ka wehe ahau mena kua pa atu ahau ki tetahi tangata i whakamatau pai mo COVID-19?

A: Mena kua piri tata koe ki tetahi tangata i whakamatau pai mo te COVID-19, e taunaki ana kia noho taratahi mo nga ra 14, ahakoa he kino to whakamatautau. Ko tenei na te mea ka roa te roa o te huaketo ki te rua wiki ki te whakawhanake i muri i te rongo.

Q: Ka taea e au te whakamutu te mau i te kanohi kanohi ina kore ahau e mate mate?

A: Kao, ka mau i te kanohi kanohi me te whai i etahi atu tikanga aukati, penei i te mahi akuaku ringaringa me te pupuri i te tawhiti tinana, he mea nui tonu ahakoa kua kore koe e mate hopuhopu. Ka awhina enei mahi ki te tiaki i etahi atu me te whakaiti i te tupono ki te mate ano.

Hei mutunga, he mea nui te maarama ki te kore o te COVID-19 i te hopuhopu hei aukati i te horapa o te mate. Ahakoa ko te aratohu whanui he tekau nga ra mai i te tiimatanga o te tohu, he mea nui kia whai whakaaro ki nga ahuatanga takitahi me te toro atu ki nga tohunga hauora mo nga tohutohu whaiaro. Kia maumahara, ahakoa kua kore koe e mate hopuhopu, haere tonu ki te whai i nga tikanga aukati kia noho haumaru koe me etahi atu.