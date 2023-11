Nonahea a Walmart i mutu ai te hoko ika?

I roto i tetahi nekehanga ohorere, i kii mai te toa nui a Walmart kare e hoko ika ora i roto i ana toa. Na tenei whakatau i miharo te maha o nga kaihoko he aha te kamupene i whakarereke ai me te tikanga mo te heke mai o nga hoko ika i Walmart.

Ko te whakatau ki te whakamutu i te hoko ika he wahanga o nga mahi tonu a Walmart ki te whakamaarama i ana mahi me te aro ki tana pakihi matua. Ahakoa kaore i tukuna e te kamupene nga korero motuhake mo nga take i muri mai i tenei nekehanga, e whakaponohia ana i puta te whakatau ki te tohatoha atu i nga rauemi ki etahi atu waahanga o te pakihi kua nui ake te painga.

He maha nga tau, he waahi rongonui a Walmart mo nga kaihoko e rapu ana ki te hoko ika ora mo a raatau aquarium. Ko te waatea o nga momo momo ika me nga utu utu nui i whai waahi a Walmart mo te maha o nga kaiwhaiwhai ika. Heoi, na tenei huringa hou, me titiro nga kaihoko ki etahi atu waahi mo a ratou mokai wai.

FAQ:

Q: He aha i mutu ai te hoko ika a Walmart?

A: I whakatau a Walmart ki te whakamutu i te hoko ika hei waahanga o ana mahi ki te aro ki tana pakihi matua me te tohatoha rauemi ki nga waahi whai hua ake.

P: Ka taea tonu e au te hoko taonga ika i Walmart?

A: Ae, ka hoko tonu a Walmart i nga taonga ika penei i nga aquariums, tātari, me nga kai ika.

P: Kei hea taku hoko ika ora inaianei?

A: He maha atu ano nga kaihokohoko, i runga ipurangi me nga pereki-muta, e hoko ika ora. Ko nga toa mokai o te rohe me nga toa aquarium motuhake he huarahi pai.

Q: Ka timata ano a Walmart ki te hoko ika?

A: Ahakoa karekau a Walmart i homai he tohu mo te huri i tenei whakatau, ka taea tonu te whakaaro ano a muri ake nei.

Ahakoa te whakatau ki te whakamutu i te hoko ika ora ka pouri etahi o nga kaihoko, he mea nui kia mahara ka tukuna tonu e Walmart etahi atu momo hua me nga ratonga. Ka kitea mena ka whai paanga nui tenei nekehanga ki te umanga ika katoa, engari mo tenei wa, me rapu te hunga kaingākau ki te ika ki te rapu i etahi atu punaa mo o ratou hoa wai.