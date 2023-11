He aha te tikanga o muri i te tohu Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, e mohiotia ana i te ao mo tana tohu motuhake. Ko te waitohu, he hoahoa maia me te ngawari, he hohonu ake te tikanga e whakaatu ana i nga uara me nga wawata o te kamupene. Ka rukuhia te korero i muri i te tohu o Walmart ka hurahia tona hiranga.

Ko te tohu Walmart ko te ingoa o te kamupene kua tuhia ki roto i nga reta kikorangi, puru. Ko nga reta e hono ana, ka hanga he raina tonu e tohu ana i te kotahitanga me te honohono. Ko te tae kahurangi, e hono ana ki te whakawhirinaki me te pono, ka whakapumau i te pono o Walmart ki te whakarato hua me nga ratonga kounga ki ana kaihoko.

Ko te whetu kei runga ake i te reta 'L' i roto i te moko te mea tino whakahihiri. Ko te whetu e tohu ana i te hiranga me te auahatanga, e whakaatu ana i te wawata o Walmart kia noho hei rangatira mo te umanga hokohoko. He tohu ano mo te kaupapa a te kamupene ki te arahi i nga kaihoko ki te ao marama ake ma te tuku i nga wheako hokohoko utu me te watea.

FAQ:

P: He aha te momotuhi e whakamahia ana ki te tohu Walmart?

A: Ko te momotuhi e whakamahia ana i roto i te tohu Walmart he momo momotuhi i hangaia e kiia nei ko 'Walmart Font.' He mea hanga motuhake mo te kamupene ki te pupuri i te tohu tohu rite tonu me te mohio.

P: He rite tonu te ahua o te moko Walmart?

A: Kao, he maha nga whakarereketanga o te tohu Walmart mai i te timatanga o te kamupene i te tau 1962. Ko te waitohu o naianei, i whakauruhia i te tau 2008, ko te hua o te hoahoa hou e whai ana ki te whakahou i te waitohu me te pupuri i ona uara matua.

P: He aha i whiriwhiria e Walmart he kahurangi hei tae tuatahi?

A: He maha nga wa e pa ana te puru ki te whakawhirinaki, te pono, me te ngaiotanga. I whiriwhiria e Walmart he kahurangi tona tae tuatahi ki te kawe i enei huanga ki ona kaihoko, me te whakanui i tana pono ki te whakarato hua me nga ratonga kounga.

Hei whakamutunga, ko te tohu Walmart he nui noa atu i te whakaaturanga ataata o te kamupene. Kei roto i a Walmart nga uara o te kotahitanga, te whakawhirinaki, me te hiranga. Ko nga reta maia, kikorangi me te whetu e tohu ana i te pono o te kamupene ki te whakarato i nga wheako hokohoko utu, auaha hoki. Ko te waitohu hei whakamaumaharatanga mo te kaupapa a Walmart ki te hono atu ki nga kaihoko me te arahi ia ratou ki te ao marama.