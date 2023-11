He aha te mea pai a Walmart, Amazon ranei?

I te ao hokohoko, e rua nga tangata nunui e tu teitei ana: Walmart me Amazon. Ko nga kamupene e rua kua huri i te ahua o taatau hokohoko, e tuku ana i nga utu me nga utu whakataetae. Engari ko wai te mea tino pai ake? Ka rukuhia nga korero me te whakatairite i enei behemoth hokohoko.

Whawhanui: Ina tae mai ki te waatea, ko Amazon te kaiarahi. Ma te iti noa o nga pao, ka taea e koe te tuku tata katoa ki to kuaha i roto i nga ra, tae noa ki nga haora i etahi waahi. He pai ki nga mema o te Pirimia o Amazon etahi atu painga penei i te tuku kore utu mo nga ra e rua me te uru atu ki te whare pukapuka nui o te rerenga korero. Ko Walmart, i tetahi atu taha, ka tuku hokohoko tuihono me te kowhiringa ki te tiki i roto i te toa, engari kaore e taea te rite ki te tere me te momo rereke o Amazon.

Tau utu: Kua roa te wa e mohiotia ana a Walmart mo ona utu iti, e tuku ana i te tini o nga hua i nga reiti utu. Ma o raatau toa tinana ka taea e nga kaihoko te whakataurite i nga utu me te rapu i nga utu pai. Heoi, he maha nga wa e tuku ana a Amazon i nga utu whakataetae, ina koa mo nga taonga hiko me nga taonga o te whare. Hei taapiri, ko ta raatau maakete ka taea e nga kaihoko tuatoru te tuku hua ki nga momo utu utu, ka nui ake nga whiringa ki nga kaihoko.

Kōwhiringa Hua: He uaua ki te whiua te tini o nga hua o Amazon. Mai i nga pukapuka ki te hikohiko, nga kakahu ki nga hoko kai, kei a ratou katoa. Ko ta raatau maakete ano he waahi mo nga pakihi iti kia tae atu ki te hunga whakarongo. Ko Walmart, ahakoa he maha nga momo hua, kaore e taea te whakataurite ki nga momo momo e tukuna ana e Amazon.

Ratonga Kiritaki: He kaha te noho a Walmart me ana toa tinana, ka taea e nga kaihoko te taunekeneke tika me nga kaimahi. He ingoa ano to ratou mo te ratonga kaihoko pai. Ko Amazon, i tetahi atu ringa, e whakarato ana i te tautoko kiritaki 24/7 ma te waea, te imeera, me te korerorero ora. Ko ta ratou huarahi e aro nui ana ki nga kaihoko me te kaupapa here hokinga kore he raruraru kua riro i a raatau he turanga kaihoko pono.

FAQ:

Q: He aha te maakete?

A: Ko te maakete he papaa ipurangi e taea ai e nga kaihoko maha te whakararangi me te hoko i a raatau hua.

Q: He aha te Amazon Prime?

A: Ko te Amazon Prime he ratonga ohaurunga e tuku ana i nga momo painga, tae atu ki te tuku kore utu mo nga ra e rua, te uru atu ki te rerenga korero, me etahi atu.

Q: Ka taea e au te hoko i runga ipurangi i Walmart?

A: Ae, ka tukuna e Walmart nga hokohoko tuihono me te kowhiringa ki te tiki i roto i te toa, te tuku kaainga ranei.

Hei mutunga, kei a Walmart me Amazon o raatau kaha. Mena ka aro nui koe ki te waatea me te maha o nga whiringa hua, ko Amazon te huarahi ki te haere. Heoi, ki te hiahia koe ki te whakataurite i nga utu i roto i te toa me te maioha ki nga ratonga kaihoko pai, ko Walmart te mea pai ake. I te mutunga, ka heke te whakatau ki nga hiahia me nga kaupapa matua.