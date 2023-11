He aha te waitohu tawhito a Walmart?

I roto i te panuitanga tata nei, ka huraina e te toa toa nui a Walmart he tohu tohu hou, e tohu ana i te huringa nui mai i tana hoahoa o mua. Ko te waitohu hou, e whakaatu ana i te ahua hou me te ngawari, i puta te hiahia o nga kaihoko ki te waitohu tawhito o te kamupene me nga take i muri i te huringa.

He aha te ahua o te waitohu tawhito a Walmart?

Ko te tohu tawhito a Walmart, i whakamahia mo nga tau 30 neke atu, he hoahoa maia me te tohu e whakaatu ana te ingoa o te kamupene ki nga reta matua. I whakaahua nga reta ki te tohuhono kikorangi e wehe ana i nga kupu "Wal" me "Mart." I whakauruhia te tohuhono ki roto i te pupuhi whetu kowhai, na te tohu tohu he ahua motuhake me te mohio.

He aha i huri ai a Walmart i tana tohu?

Ko te whakatau ki te whakarereke i te waitohu i akiakihia e te hiahia o Walmart ki te whakahou i tana ahua waitohu me te urutau ki te tipu o te whenua hokohoko. Ko te waitohu hou e whakaatu ana i te pono o te kamupene ki te mahi auaha me tana arotahi ki te whakarato i te wheako hokohoko pai mo nga kaihoko i roto i te toa me te ipurangi.

He aha te tohu o te waitohu hou?

Ko te waitohu hou he hoahoa iti ake, me te ingoa o te kamupene i roto i te momotuhi maamaa me te ngawari. Kua tangohia te tohuhono me te pupuhi whetu, na te mea he pai ake te ahua o te waitohu me te ahua hou. Ko te hoahoa kua whakahoutia ko te kawe i te ahua o te whakawhirinaki, te pono, me te whai waahi, ki te whakarite ki te kaupapa a Walmart kia ngawari ake te hokohoko mo ana kaihoko.

He aha te paanga o te waitohu hou?

Ko te tohu hou ka whai paanga pai ki te tirohanga a Walmart. Ma te whakahou i tana tuakiri ataata, ka whai a Walmart ki te kukume i nga kaihoko hou me te pupuri tonu i tana turanga pono. Ko te waitohu hou e whakaatu ana i te pono o te kamupene ki te noho whai take i roto i te huringa tere o te whenua hokohoko me te tuu hei tohu whakaaro whakamua me te aro ki nga kaihoko.

Hei whakamutunga, ko te tohu tawhito a Walmart, me ona tohu tohu kikorangi kikorangi me te pupuhi whetu kowhai, kua whakakapihia e te hoahoa iti me te hoahoa hou. Ko te waitohu hou e tohu ana i te pono o Walmart ki te auaha me te waatea o nga kaihoko. Na tenei huringa, e whai ana a Walmart ki te whakapakari i tana ahua tohu me te tono ki te hunga whakarongo whanui i te maakete hokohoko whakataetae.