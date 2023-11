I hanga tuatahitia a Walmart mo te aha?

I roto i te ao pukumahi o te hokohoko, kua puta a Walmart hei pehemoth, me tana waitohu puru me te kowhai tohu e whakapaipai ana i nga toa maha puta noa i te ao. Engari kua whakaaro koe he aha te mea i hanga tuatahitia ai a Walmart? Me haere tatou ki raro i te ara mahara ki te hura i te takenga mai o tenei toa toa.

Te Whanautanga o Walmart

I whakaturia a Walmart e Sam Walton i te 1962. Ko te toa tuatahi o Walmart i whakatuwhera i ona tatau i Rogers, Arkansas, me te kaupapa ngawari: ki te whakarato i nga kaihoko ki nga hua kounga teitei i nga utu utu. I whakaaro a Walton ki tetahi toa ka tutuki nga hiahia o ia ra, he maha nga momo taonga kei raro i te tuanui kotahi.

Ko te Walmart Effect

I te pikinga ake o Walmart, ka huri te ahumahi hokohoko me tana tauira pakihi auaha. Na roto i te whakamahi i nga ohanga o te tauine me te whakatinana i nga whakahaere mekameka tuku pai, i taea e Walmart te pupuri i nga utu iti me te kukume i te turanga kaihoko nui. Ko tenei rautaki, e mohiotia ana ko te "Walmart effect," i whakararu i nga mahi hokohoko tawhito me te whakatakoto i tetahi paerewa hou mo te ahumahi.

FAQ

P: He aha te ohanga o te tauine?

A: Ko nga ohanga o te tauine e tohu ana ki nga painga utu ka taea e nga umanga ma te whakanui ake i o raatau taumata whakaputa. I te mea ka nui ake nga taonga a nga kamupene, ka horahia e ratou o raatau utu ki runga ake i te whakaputanga nui ake, ka iti ake nga utu toharite mo ia waeine.

Q: He aha te whakahaere mekameka tuku?

A: Ko te whakahaere o nga mekameka tuku he whakaurunga me te arotautanga o nga momo mahi, penei i te rapu, te whakaputa, me te tohatoha, kia pai ai te rere o nga taonga mai i nga kaiwhakarato ki nga kaihoko. Ko te whakahaere pai o te mekameka tuku ka taea te penapena utu, te pai ake o te pai o nga kaihoko, me te piki haere o te hua.

Walmart i tenei ra

I tenei ra, kua rongonui a Walmart, neke atu i te 11,000 nga toa i nga whenua 27. Kua whakanekehia e ia ana tuku i tua atu i te hokohoko noa, ka uru ki nga waahi penei i te e-tauhokohoko, te tuku kai, tae atu ki te tiaki hauora. Ahakoa te nui o te tipu, ka u tonu a Walmart ki tana kaupapa tuatahi ki te whakarato ki nga kaihoko nga hua utu.

Hei mutunga, i hanga tuatahi a Walmart ki te tuku ki nga kaihoko te whānuitanga o nga hua me nga utu utu. Na tana tauira pakihi auaha me tana piripono ki te pai o nga kaihoko, kua huri a Walmart i te umanga hokohoko me te noho tonu hei mana rangatira i te maakete o te ao.