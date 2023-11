He aha te ingoa tuatahi o Walmart?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, ko Walmart tetahi o nga ingoa tino rongonui i roto i te umanga. Na te maha o nga toa me nga momo momo tuku hua, kua waiho hei ingoa whare mo nga miriona kaihoko huri noa. Engari kua whakaaro koe he aha te ingoa o Walmart i tana whakatuwheratanga tuatahi i ona tatau? Kia rukuhia te hitori o tenei behemoth hokohoko ka hurahia ona timatanga iti.

Ko Walmart, e mohio ana tatou i tenei ra, kaore i kiia i taua ingoa i nga wa katoa. I whakaturia e Sam Walton te kamupene i te tau 1962, a ko te ingoa tuatahi ko "Walton's Five and Dime." Ko tenei ingoa e whakaatu ana i te ariā o te toa ki te tuku i te whānuitanga o nga momo hua me nga utu utu. I whakatuwherahia te toa tuatahi i Rogers, Arkansas, a ka tere te rongonui o nga kaihoko o te rohe.

I te pikinga ake o te pakihi me te maha atu o nga toa kua whakatuwherahia, ka mohio a Sam Walton me whakarereke te tohu tohu. I te tau 1969, i whakaingoatia te kamupene hei "Walmart." Ko te ingoa hou he huinga o "Walton" me "Mart," he whakapoto noa mo nga toa toa i tera wa. I whakaatahia e tenei huringa te tirohanga a te kamupene kia noho hei kaihokohoko mo te motu me te aro ki te utu whakahekenga.

FAQ:

Q: He aha a Sam Walton i huri ai te ingoa o te kamupene?

A: I hurihia e Sam Walton te ingoa o te kamupene ki Walmart hei whakaata i tana wawata kia noho hei kaihokohoko mo te motu me te whakanui i tana pono ki te tuku utu whakaheke.

P: Nonahea te whakatuwheratanga o te toa Walmart tuatahi?

A: I whakatuwherahia te toa Walmart tuatahi i 1962 i Rogers, Arkansas.

P: He aha te tikanga o “Mart” i te ingoa Walmart?

A: Ko te "Mart" he whakapoto noa mo nga toa toa. I roto i te horopaki o Walmart, e tohu ana i te aro o te kamupene ki te tuku i te tini o nga hua.

P: I pehea te tipu o Walmart mai i ona timatanga iti?

A: I tipu a Walmart na roto i te whakakotahitanga o te roha rautaki, te whakahaere pai o nga mekameka tuku, me te aro nui ki nga utu iti. I whakatuwherahia e te kamupene etahi atu toa puta noa i te United States, a, i te mutunga ka whakawhānuihia ki te ao.

I tenei ra, kua noho a Walmart hei toa toa o te ao me nga mano tini o nga toa puta noa i te ao. Ko tona ingoa he rite ki te waatea, te utu, me te tini o nga hua. Ahakoa ko te timatanga iti o Walton's Five and Dime he maumahara kei tawhiti, ka mau tonu te taonga tuku iho o te tirohanga a Sam Walton i roto i te emepaea hokohoko ko Walmart.