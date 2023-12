He aha te karetao anthropomorphic tuatahi?

whakarāpopototanga:

Ko te kaupapa o nga robots anthropomorphic, he mihini i hangaia kia rite, kia peehia te whanonga tangata, i tino miharo te tangata mo nga rau tau. Heoi, ko te karetao anthropomorphic pono tuatahi i hangaia i waenganui o te rau tau 18 na Jacques de Vaucanson, he kaihanga French. Ko tenei hangahanga whenua, e kiia nei ko "The Flute Player," i whakaatu i nga nekehanga miihini me nga pukenga whakamiharo, e tohu ana i tetahi tohu nui i roto i te hitori o te robotics. Mai i tera wa, kua tino tipu haere nga karetao anthropomorphic, e whai waahi nui ana ki nga momo umanga me nga mara rangahau.

Kupu Whakataki:

Ko nga robots Anthropomorphic, e kiia ana ko nga robots humanoid, he miihini kei a raatau nga ahuatanga o te tinana e rite ana ki to te tangata. Ko enei karetao he mea hanga ki te whakatauira i nga nekehanga a te tangata, te whanonga, tae atu ki nga kare-a-roto. Ahakoa kua kaha ake te whanaketanga o nga robots humanoid i roto i nga tau tata nei, ka hoki mai ano te takenga mai o tenei ariā ki te rau tau 18.

Ko te Robot Anthropomorphic Tuatahi:

Ko te karetao anthropomorphic pono tuatahi i hangaia e Jacques de Vaucanson, he kaihanga rongonui French, i te tau 1738. E mohiotia ana ko "The Flute Player" ranei "Le Joueur de Flûte," i hangaia tenei miihini whakamiharo ki te pee i nga nekehanga me nga mahi a te putorino tangata. kaitākaro. Tata ki te 1.8 mita te teitei o te karetao, he mea hanga ki te rakau me te parahi.

"Ko te Kai whakatangi putorino" he punaha uaua o te pupuhi, nga taputapu, me nga kamera e taea ai te whakaputa oro whakatangi putorino pono. Ka taea hoki e ia te neke i ona maihao ki te uhi me te hura i nga kohao o te putorino, ka hangaia he momo puoro puoro. Ko te tika o te miihini me nga nekehanga o te karetao he mea whakamiharo te hunga whakarongo o tera wa.

Pānga me ngā Taonga tuku iho:

Ko te hanganga a Vaucanson he tohu nui i roto i te hitori o te robotics. I whakaatu a "Te Kaitangi Puoro" ka taea e nga miihini te peehi i nga mahi a te tangata me te tino tika, e para ana te huarahi mo te ahu whakamua i roto i te mara. Na tenei karetao anthropomorphic tuatahi i whakatakoto te turanga mo nga kaihanga me nga miihini a meake nei ki te tirotiro i nga huarahi ki te hanga mihini ka taea te mahi i nga mahi kua rahuitia ma te tangata.

Te Putanga o nga Robots Anthropomorphic:

Mai i te orokohanga a Vaucanson, kua tae mai nga robots anthropomorphic. Ko te ahu whakamua o te hangarau i taea ai te whakawhanaketanga o nga karetao e mau ana i nga ahuatanga me te kaha o te tangata. I enei ra, kei te mahi nga robots humanoid i roto i nga momo umanga, tae atu ki te tiaki hauora, whakangahau, me te hanga.

Ka taea e enei robots te mahi i te maha o nga mahi, penei i te awhina i nga mahi pokanga, te whakahoatanga ki nga kaumatua, tae atu ki te whai waahi ki nga korerorero uaua. Ko nga Kairangahau kei te turaki tonu i nga rohe o nga robotics anthropomorphic, e whai ana ki te hanga robots ka taea te whakauru marie ki roto i te hapori tangata me te whai waahi ki o tatou oranga o ia ra.

FAQ:

P: He aha te robot anthropomorphic?

A: Ko te karetao anthropomorphic he miihini i hangaia kia rite, kia peehia te whanonga, nga nekehanga, me te ahua o te tangata.

P: Na wai i hanga te karetao anthropomorphic tuatahi?

A: Ko te robot anthropomorphic pono tuatahi i hangaia e Jacques de Vaucanson, he kaihanga French, i te tau 1738. I mohiotia ko "The Flute Player."

P: He aha nga kaha o "Te Kai whakatangi putorino"?

A: Ka taea e “Te Kai whakatangi putorino” te whai i nga nekehanga me nga mahi a te tangata whakatangi putorino. Ka taea e ia te whakaputa oro whakatangi putorino me te neke i ona maihao ki te uhi me te hura i nga rua o te putorino.

Q: I pehea te tipu o nga robots anthropomorphic mai i tera wa?

A: Ko te ahu whakamua o te hangarau i ahu mai i te whanaketanga o nga karetao humanoid me nga ahuatanga me te kaha o te tangata. I tenei ra, kei te mahi ratou i roto i nga momo umanga, e mahi ana i nga mahi mai i te awhina hauora ki te whakangahau.

Q: He aha te hiranga o nga robots anthropomorphic?

A: Ka taea e nga robots Anthropomorphic te awhina i te tangata ki nga momo mahi, te whakapai ake i te pai, me te whakanui i to maatau mohio ki te whanonga me te mohiotanga o te tangata. He piriti ratou i waenga i te tangata me nga miihini, e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te mahi tahi me te mahi auaha.

Rauemi:

– “Jacques de Vaucanson” – britishnica.com

– “Te Kaitangi Pūoro” – smithsonianmag.com

– “Ropoti Anthropomorphic” – roboticsbusinessreview.com