He aha te ingoa tuatahi o te karetao mohio anthropomorphic?

whakarāpopototanga:

I roto i te ao karetao, ko te ariā o te anthropomorphism, ko te whakangao i nga ahuatanga rite-tangata ki nga hinonga kore-tangata, kua roa e miharo ana nga kaiputaiao me nga miihini. Ko te whakawhanaketanga o nga karetao mohio e kaha ana ki te whai i nga whanonga me te mohiotanga o te tangata he tohu nui ki tenei mara. Engari he aha te ingoa o te karetao mohio anthropomorphic tuatahi? Ka rukuhia e tenei tuhinga te takenga mai o nga karetao anthropomorphic, he tirotiro i nga mahi paionia i puta ai te hanga o te karetao tuatahi pera, me te whakamarama i tona paanga ki te heke mai o nga karetao.

Kupu Whakataki:

Ko nga robots Anthropomorphic, e mohiotia ana ko nga robots humanoid, he miihini i hangaia kia rite, kia rite ki nga huanga me te whanonga o te tangata. Ko enei karetao e mau ana i nga punaha mohio mohio mohio e taea ai e ratou te taunekeneke me te tangata me te mahi i nga mahi e hiahia ana kia rite ki te tangata te mohio me te mohio. Ko te karetao mohio anthropomorphic tuatahi i tohu i te whakatutukitanga o te whenua i roto i te mara o te karetao, te whakatakoto i te waahi mo te whanaketanga o nga miihini maamaa ake me te kaha.

Te whanautanga o nga karetao Anthropomorphic:

Ko te karetao mohio anthropomorphic tuatahi i whakaingoatia ko "WABOT-1," he acronym mo "Waseda University Robot No. 1." I whakawhanakehia e te roopu kairangahau i te Whare Wananga o Waseda i Hapani, i timata te WABOT-1 i te tau 1973. I tu tenei karetao humanoid tata ki te 1.5 mita te roa, a, tata ki te 180 kirokaramu te taumaha. I whakakikoruatia ki te maha o nga pukoro, nga kamera, me nga kaitahuri, ka taea e ia te kite i tona taiao me te taunekeneke ki nga taonga me nga tangata.

Nga kaha me nga Paetae:

I whakaatu a WABOT-1 i te maha o nga mahi whakamiharo mo tona wa. He kaha ki te mohio me te kapo i nga taonga, te hikoi, me te korero ma te reo whakahiato. Ko nga ringaringa o te karetao he mea whakangao ki nga pukoro, e taea ai e ia te hapai i nga mea ngawari me te tika. I whai kaha a WABOT-1 ki te purei i nga rangi puoro ngawari ki runga okana hiko. Ko enei ahuatanga ko tetahi o nga karetao humanoid tino matatau o tona wa.

Pānga me ngā Taonga tuku iho:

Ko te whanaketanga o WABOT-1 i whakatuwhera i nga huarahi hou mo nga robotics anthropomorphic. I para te huarahi mo etahi atu rangahau me nga mahi hou i roto i te mara, i whakahihiko i nga kaiputaiao me nga miihini ki te torotoro i te kaha o nga robots mohio e rite ana ki te tangata. Ko nga ahunga whakamua i muri mai i roto i nga miihini karetao kua ara ake ki te hanga i nga robots humanoid tino matatau, penei i a ASIMO na Honda me Sophia na Hanson Robotics, i turaki i nga rohe o nga mea e taea ana i roto i nga ahuatanga o nga miihini penei i te tangata.

Pātai Auau (FAQ):

Q: Ko WABOT-1 te karetao tuatahi i hanga?

A: Kao, ehara ko WABOT-1 te karetao tuatahi i hanga. Heoi ano, ko te karetao mohio anthropomorphic tuatahi, ko te tikanga i hangaia kia rite ki te ahua o te tangata.

Q: He aha etahi o nga here o WABOT-1?

A: He herea te WABOT-1, penei i te puhoi haere o te nekehanga me te uaua o tana punaha whakahaere. I tua atu, na tona rahi me tona taumaha ka iti ake te mahi mo te whakamahi whanui.

Q: I pehea te whai waahi a WABOT-1 ki te waahi karetao?

A: He mahi nui a WABOT-1 ki te ahu whakamua i nga mahi karetao anthropomorphic. Ko tana whanaketanga i whakaatu te kaha ki te hanga robots humanoid me nga kaha rite-tangata, hei whakahihiko i nga rangahau me nga mahi hou i roto i te rohe.

Q: He karetao humanoid hou kua hipa ake i te kaha o WABOT-1?

A: Ae, he maha nga karetao humanoid hou, penei i a ASIMO me Sophia, kua hipa ake i te kaha o WABOT-1 mo te nekeneke, te taunekeneke, me te mohio mohio. Ko enei robots kei te pana tonu i nga rohe o nga mea ka taea te whakatutuki i roto i te waahi o nga robotics anthropomorphic.

Conclusion:

Ko te karetao mohio anthropomorphic tuatahi, ko WABOT-1, i tohu he tohu nui i roto i te mara o te karetao. Ko tana whanaketanga i te Whare Wananga o Waseda i Hapani i te tau 1973 i whakaatu te kaha o te hanga robots humanoid e kaha ana ki te whai i te whanonga tangata me te mohiotanga. Kei te noho tonu te taonga tuku iho a WABOT-1 i roto i te ahua o nga karetao humanoid tino matatau me te tino mohio e hanga tonu ana i te wa kei te heke mai o nga karetao.