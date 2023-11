He aha te toa nui i mua i a Walmart?

I roto i te ao hokohoko, he iti noa nga ingoa e mau ana i te mana me te awe ki a Walmart. Na te maha o nga toa me nga utu kore utu, kua rite ki te hokohoko pouaka-nui. Engari kua whakaaro koe he aha i mua i a Walmart? He aha te toa nui i rangatira te whenua hokohoko i mua i te aranga ake o tenei toa toa? Me haere tatou ki raro i te ara mahara ki te tirotiro i te hitori o te umanga hokohoko.

I mua i te pikinga o te meteoric o Walmart ki te mana rangatira, ko tetahi atu toa toa i tu rangatira: ko Sears. I hangaia i te tau 1886 e Richard Warren Sears raua ko Alvah Curtis Roebuck, ka tere te ingoa o Sears puta noa i Amerika. I runga i tana rarangi tono mēra me nga toa tari, he maha nga momo hua i tukuna e Sears, mai i nga kakahu me nga taputapu ki nga taputapu me nga taonga. I hurihia e ia te ahumahi hokohoko ma te kawe mai i te tini o nga taonga ki nga kuaha o nga kaihoko.

He pai tonu te angitu o Sears ki te rautau 20, me ona toa toa kua noho hei tino kai ki nga hapori puta noa i te United States. Heoi, i te wa e tipu ana te whenua hokohoko, i kaha a Sears ki te urutau. Ko te pikinga o te e-tauhokohoko me te whakarereke i nga manakohanga a nga kaihoko i pa te whiu nui ki te toa toa-kaha. I te tau 2018, ka tono a Sears mo te kaihau, e tohu ana i te mutunga o tetahi waa.

FAQ:

Q: He aha te toa pouaka-nui?

A: Ko te toa pouaka nui e tohu ana ki tetahi whare hokohoko nui e tuku ana i nga momo hua maha, he maha nga utu whakaheke. Ko enei toa e tohuhia ana e to raatau rahi me te maha o nga taonga.

Q: He aha te toa toa?

A: Ko te toa tari he whare hokohoko e hoko ana i nga momo momo hua kua whakaritea ki nga tari rereke, ki nga waahanga ranei. Ko enei toa ka tuku kakahu, taonga, taonga kaainga, me etahi atu taonga i raro i te tuanui kotahi.

Q: He aha te e-hokohoko?

A: E-tauhokohoko, poto mo te hokohoko hiko, e tohu ana ki te hoko me te hoko taonga me nga ratonga i runga ipurangi. Ka taea e nga kaihoko te hoko ipurangi me te tuku hua ki o raatau kuaha, ka whakakore i te hiahia mo nga toa tinana.

I a tatou e whakaaro ana ki te whenua hokohoko o mua, ka kitea ko Sears te toa nui i rangatira i mua i te pikinga o Walmart ki te mana. Ahakoa kua noho a Walmart hei toa hokohoko e mohiotia ana e tatou i tenei ra, he mea nui kia maumahara ki nga pionia i para te huarahi mo tana angitu. Ko te ahumahi hokohoko kei te tipu tonu, a, i a tatou e titiro ana ki nga wa kei te heke mai, ko te wa anake e whakaatu ko wai te toa nui e whai ake nei.