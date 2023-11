By

He aha te ingoa o Costco?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, kaore e kore kua whai ingoa a Costco mo ia ano. E mohiotia ana mo ana toa momo whare putunga me nga whiringa hoko nui, kua noho te kamupene hei haerenga mo nga miriona kaihoko huri noa i te ao. Engari kua whakaaro koe he aha te ingoa tuatahi o Costco? Me haere tatou ki raro i te huarahi mahara ki te tirotiro i te takenga mai o tenei whare hiko.

I muri mai i te tau 1976, i mua i te wa i riro ai te Costco e mohiotia ana e tatou i tenei ra, i kiia te kamupene ko Price Club. I whakaturia e Sol Price, he paionia hokohoko e whai ana ki te whakarato i nga kaihoko ki nga hua kounga i nga utu utu. Ko te Karapu Utu i whakahaere hei karapu whare putunga mema-anake, e whangai ana i nga pakihi iti me nga tangata takitahi e whai ana ki te penapena moni ma te hoko nui.

I tere te rongonui o te Karapu Utu, a, i te timatanga o te tekau tau atu i 1980, kua toro atu ki nga waahi maha puta noa i te United States. Heoi, no te tau 1983 ka puta te huringa nui o te kamupene. I taua tau, i hangaia e Jim Sinegal raua ko Jeff Brotman tetahi mekameka hokohoko hou ko Costco Wholesale Corporation. Ko te ingoa “Costco” i ahu mai i nga kupu “Cost” me te “Kamupene,” e whakaatu ana i te pono o te kamupene ki te tuku utu utu ki ona mema.

Ko te whakakotahitanga i waenga i te Karapu Utu me Costco i tu i te tau 1993, i hua ai te hanganga o te Costco e mohiotia nei i tenei ra. I tangohia e te kamupene hou te ingoa Costco, a ka memeha haere te tohu Karapu Utu. Mai i tera wa, kei te tipu haere tonu a Costco me te whakawhanui i tana toronga, ka noho ko tetahi o nga mekameka hokohoko nui rawa atu i te ao.

FAQ:

P: He aha i huri ai te Karapu Utu i tona ingoa ki Costco?

A: I puta te whakarereketanga o te ingoa i te whakakotahitanga o te Karapu Utu ki a Costco i te tau 1993. I whakatauhia kia whakakotahi nga rama e rua ki raro i te ingoa kotahi me te whakatika i nga mahi.

Q: He aha te kaupapa i muri i a Costco?

A: Ka mahi a Costco hei karapu whare putunga mema-anake, e tuku ana i te whānuitanga o nga momo hua me nga utu whakaheke. Ko te kamupene e aro nui ana ki te hoko i nga taonga i roto i te nuinga ki te whakarato moni penapena nui ki nga kaihoko.

Q: E hia nga waahi Costco kei reira?

A: I te tau 2021, neke atu i te 800 nga whare putunga e whakahaerehia ana e Costco puta noa i te ao, ko te nuinga kei te United States.

Q: Ka taea e tetahi te hokohoko i Costco?

A: Ahakoa ko Costco te nuinga o nga kaihoko-a-mematanga, ka tukuna e ia etahi ratonga ki nga mema kore, penei i te rongoa me nga ratonga whatu. Heoi, ki te uru ki te katoa o nga hua me nga painga, me whai mema.

Hei whakamutunga, i tapaina tuatahitia a Costco Price Club i mua i te whakarereketanga o tona ingoa i te tau 1993. Ko te whakapumautanga o te kamupene ki te whakarato hua kounga ki nga utu utu utu kua noho tonu hei kaupapa matua puta noa i tona hitori. I tenei ra, kei te kaha haere tonu a Costco hei toa hokohoko tino aroha, e tuku ana i ona mema ki te uru atu ki nga momo momo hua me nga penapena nui.