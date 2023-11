He aha te tohu a Walmart?

He aha ta Walmart e tu ana: He titiro tata ki te Retail Rapa

I roto i te ao hokohoko, he iti noa nga ingoa e mau ana i te taumaha pera i a Walmart. Na te maha o nga whatunga toa me te noho ki te ao, kua rite tenei toa hokohoko ki nga utu utu me te waatea. Engari he aha te tino turanga o Walmart? Kia rukuhia nga uara me te kaupapa matua e akiaki ana i tenei whare hiko hoko.

Te Mihana:

He ngawari te kaupapa a Walmart, engari he kaha: "Whakaorangia te moni a te tangata kia pai ake ai te noho." Kei roto i tenei korero te whakapumautanga o te kamupene ki te tuku utu iti ki nga kaihoko me te tini o nga hua. Ma te tuku i nga whiringa utu utu, ko te whai a Walmart ki te whakapai ake i te oranga o ana kaihoko me te whai waahi atu ki a raatau mea nui o ia ra.

Uara Core:

Ko nga uara matua a Walmart kua mau ki roto i tana ahurea me te arahi i ana mahi. Ko enei uara ko te whakaute mo te tangata takitahi, te mahi ki nga kaihoko, te ngana ki te hiranga, me te mahi pono. Ma te whakarite i enei uara, ka whai a Walmart ki te hanga i tetahi taiao pai me te whakauru mo ana kaimahi me nga kaihoko.

Te Pumau ki te Roopuutanga:

E mohio ana a Walmart ki te hiranga o te oranga tonutanga o te taiao, a, kua tutuki i a ia etahi huarahi nui ki tenei waahanga. Ko te whainga o te kamupene ki te whakatutuki i te kore ururua, te mahi me te 100% te kaha whakahou, me te hoko hua e ora ai te tangata me te taiao. Na roto i nga kaupapa penei i te whakaiti i te tukunga hau kati me te whakatairanga i te toi totika, e u ana a Walmart ki te noho hei tangata whenua umanga whai mana.

FAQ:

Q: He aha te tauira pakihi a Walmart?

A: Ka mahi a Walmart hei kaporeihana hokohoko maha, e tuku ana i te whānuitanga o nga momo hua me nga utu utu nui na roto i ona mekameka toa.

Q: E hia nga toa kei a Walmart?

A: I te tau 2021, neke atu i te 11,000 nga toa o Walmart i te ao, tae atu ki nga waahi-a-tinana me nga papaaho-e-hokohoko.

Q: Ko Walmart te kaupapa matua ki te pai o nga kaihoko?

A: Ae, ko te pai o nga kaihoko te kaupapa matua mo Walmart. Ka whakapau kaha te kamupene ki te whakarato ratonga pai me te whakatutuki i nga hiahia kanorau o ana kaihoko.

P: He pehea te whai waahi a Walmart ki nga hapori o te rohe?

A: Kei te kaha a Walmart ki te tautoko i nga hapori o te rohe na roto i nga kaupapa rereke, tae atu ki nga koha atawhai, nga mahi awhina kino, me te hanga mahi.

Hei whakamutunga, ko Walmart e tu ana mo nga mea nui atu i te toa hokohoko noa. Ko te mahi a te kaupapa ki te whakaora moni a te tangata me te whakapai ake i o raatau oranga. Na te kaha o te whakapumautanga me te aro ki nga uara matua, kei te hanga tonu a Walmart i te umanga hokohoko i a ia e ngana ana ki te whakatutuki i nga hiahia tipu o ana kaihoko me nga hapori.