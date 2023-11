He aha te kano kano i mutu i nga tau 70?

He aha te kano kano i aukati i nga tau 70?

I te tekau tau atu i 1970, ko te kano kano pakaru whenua e kiia nei ko te kano kano paku he mahi nui ki te whakakore i tetahi o nga mate whakamate rawa atu o te hitori o te tangata. Ko te pakupaku, i puta mai i te huaketo variola, kua pa ki te tangata mo nga rau tau, ka pa te mate, te ahua kino, me te mate. Heoi, he mihi ki te whakapau kaha a nga kaiputaiao me nga tohunga ngaio hauora, i kii mana te whakakore i te mate pakupaku i te tau 1980 e te World Health Organization (WHO). Ka rukuhia nga korero mo tenei kano kano whakamiharo me ona paanga.

Ko te kano kano paku, e mohiotia ana ko te kano kano kano, i hangaia i te mutunga o te rau tau 18 e Edward Jenner, he rata pakeha. I whakamahia e te kano kano he huaketo e kiia ana ko te kano kano, nana i mate te mate pakupaku. Ma te whakauru i tetahi ahua ngoikore o te kano kano ki roto i te tinana, ka mohio te punaha raupatu, ka whakangaro, me te whakawhanake i te parenga ki te huaketo variola.

I kitea te angitu o te kano kano i te tekau tau atu i 1970 i te wa i whakarewahia e te WHO he kaupapa whakakaha mo te whakakore i te mate pakupaku ki te ao. I mahia nga mahi kano kano nui ki nga whenua kei te mau tonu te mate pakupaku, na te hekenga nui o nga keehi. Ko te mate pakupaku kua mohiotia whakamutunga i puta ki Somalia i te tau 1977, a, no te kore o nga keehi hou i panuitia i muri mai, ka kiia kua whakakorehia te mate e toru noa tau i muri mai.

FAQ:

P: Kei te whakamahia tonu te kano kano pakupaku i enei ra?

A: Whai muri i te whakakorenga o te mate pakupaku, ka whakamutua te kano kano kano ki te mate puta noa i te ao. Heoi ano, he iti nga rahinga o te huaketo kei te rongoa tonu i roto i nga taiwhanga mo nga kaupapa rangahau me te mahi whakatupato.

P: He huanga taha o te kano kano paku?

A: Pērā i ngā momo kano kano, ka whai pānga taha te kano kano pakupaku. Ko nga tauhohenga noa ko te mamae i te waahi werohanga, te kirikaa me te mamae o te tinana. I roto i nga keehi onge, ka nui ake nga raru ka pa mai, penei i nga tauhohenga mate mate kino, mate ranei.

P: He aha te take i whiriwhiria ai te mate pakupaku hei whakakore?

A: I whiriwhiria te pakupaku mo te whakakore na te maha o nga take, tae atu ki te waatea o te kano kano kano whai hua, te kore o nga puna kararehe, me nga tohu kitea o te mate, i ngawari ake ai te tautuhi me te pupuri i nga pakarutanga.

Ka tu te kano kano paku hei tohu mo te kaha o te kano kano ki te patu i nga mate whakamate. Ko tana angitu ki te whakakore i te mate pakupaku he whakamaumahara ki te hiranga o nga mahi kano kano hei aukati i te aranga ano o etahi atu mate hopuhopu. Ahakoa he mate pakupaku no mua, ko nga akoranga i akona mai i tana whakakorenga e hanga tonu ana i nga rautaki hauora a te iwi puta noa i te ao.