He aha te kano kano mo te 25 tau?

I roto i te whanaketanga hou, kua panui nga kaiputaiao ki te hanga kano kano hei whakamarumaru ki tetahi mate motuhake mo te 25 tau. Ko tenei whakatutukitanga whakamiharo ka kaha ki te huri i te waahi o te kano kano kano mate ka pa nui ki te hauora o te ao.

Ko te kano kano kano e kiia ana he kano kano kano roa, i hangaia hei whakarato i te mate mate roa ki tetahi tukumate. Ko nga kano kano tuku iho ka tuku whakamarumaru mo te wa poto, me nga mapere whakaihiihi hei pupuri i te mate. Heoi, ka whakakorehia e tenei kano kano hou te hiahia mo nga kaiwhakatairanga auau, ka tuku he otinga watea me te utu mo te aukati mate.

I taea te pakaruhanga na te whakamahi i nga hangarau auaha. I hangaia e nga kaiputaiao te kano kano hei whakaohooho i te urupare mate mau tonu ma te whakauru i nga waahanga motuhake e whakaohooho ana i te whakaputanga o nga antibodies. Ko enei paturopi he mahi nui ki te whawhai i te mate e whaaia ana, me te aukati i te mate.

FAQ:

P: Ko tehea mate ka tiakina e tenei kano kano?

A: Ko te mate motuhake e whaaia ana e tenei kano kano kaore ano kia whakina. I tenei wa kei te whakahaerehia e nga kairangahau nga whakamatautau haumanu ki te whakatau i tona kaha ki nga momo tukumate.

P: I pehea te whakawhanaketanga o tenei kano kano?

A: I whakawhanakehia te kano kano ma te whakamahi i nga hangarau matatau e whakaihiihi ana i te urupare aukati roa, ka taea te whakamarumaru roa ki tetahi mate motuhake.

P: Ka whakakapia e tenei kano kano kano katoa?

A: Ahakoa e whakaatu ana tenei kano kano kano roa, kaore pea e whakakapi i etahi atu kano kano. Ko nga mate rereke e hiahia ana ki nga huarahi rereke, me nga kano kano tuku iho mo nga mate maha.

P: A hea tenei kano kano kano ki te marea?

A: Ko te kano kano kano kei roto tonu i te waahi whakamatautau, me etahi atu rangahau me nga whakaaetanga ture i mua i te waatea ki te marea.

Ka taea e tenei kano kano pakaru whenua te huri i te huarahi ki te aukati i nga mate. Ma te whakarato i te whakamarumaru mo te wa roa, ka taea e ia te whakamama i te taumahatanga o nga werohanga auau me te whakapai ake i nga hua hauora o te ao. Ahakoa e hiahiatia ana kia nui ake te rangahau kia tino mohio ki tona whaihua me te haumaru, ko tenei whanaketanga e tuku tumanako ana mo te wa kei te heke mai ka taea te aukati i nga mate ma te pupuhi kotahi mo te tekau tau.