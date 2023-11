He aha te nuinga o te wa e whakaohooho ana i te kiripaka?

Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate viral e puta ai te ponana mamae. Na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. I muri i te oratanga o te tangata i te mate heihei, ka noho mokemoke te huaketo i roto i te tinana mo nga tau maha, ka whakaara ano i muri mai i te wa o te ora, ka pa ki te kopa. Engari he aha te mea e whakaohooho ana? Ka tuhura tatou i etahi o nga keu noa me nga patai e pa ana ki te shingles.

Keu:

He maha nga take ka puta mai te kohukohu, tae atu ki:

1. Age: Ka piki ake te mate o te mate kowhao i te pakeketanga, ina koa i muri i te 50 tau. I te mea ka ngoikore te punaha raupatu i te pakeketanga, ka nui ake te tupono o te huaketo ki te whakaoho ano.

2. Te whakapouri: Ko te ahotea o te kare-a-roto, o te tinana ranei ka ngoikore te punaha raupatu, ka kaha ake te whakaraeraetanga o te huaketo. Ko nga huihuinga taumaha penei i te ngaronga o te tangata e arohaina ana, te pehanga e pa ana ki te mahi, me nga huringa nui o te ao ka paheke te mate.

3. Nga ngoikoretanga o te punaha mate: Ko etahi ahuatanga hauora, penei i te HIV/AIDS, te mate pukupuku ranei, e whakangoikore ai i te punaha mate ka nui ake te mate o te mate koriri.

4. Ngā rongoā: Ko etahi o nga rongoa, penei i era e whakamahia ana mo te chemotherapy, te whakawhitinga okana ranei, ka taea te pehi i te rauropi mate, ka kaha ake te whakaohooho o te huaketo.

5. Te whara, te mamae ranei: Ko te whara o te tinana, o te whara ranei ki tetahi waahi motuhake o te tinana ka pa mai te koriri ki tera waahi. E mohiotia ana tenei ko "dermatomal reactivation."

Nga Uiraa Ui:

P: Ka taea e te shingles te hopuhopu?

A: Karekau te shingles ake i te hopuhopu, engari ka taea te tuku te huaketo varicella-zoster ki nga tangata karekau i pangia te mate heihei, te kano kano heihei ranei. Ka tupu pea te mate heihei hei utu mo te shingles.

P: He huarahi hei aukati i te mate koriri?

A: Ae, kei te waatea he kano kano e kiia nei ko Zostavax mo nga tangata 50 me te pakeke ake. Ka whakaitihia te tupono o te whakawhanaketanga o te mate, ka taea hoki te whakaiti i te kaha me te roa o te mate mena ka puta.

P: Kia pehea te roa o te shingles?

A: E 2-4 wiki te roa o te ponana. Heoi ano, ka mamae pea etahi tangata i te mamae tonu, e kiia nei ko te neuralgia postherpetic, ahakoa kua ora te ponana.

Hei whakatau, ka puta mai te marumaru e nga momo ahuatanga penei i te pakeke, te ahotea, te mate o te punaha mate, te rongoa, me te whara. Ma te mohio ki enei kaikawe me te tango i nga tikanga aukati, penei i te kano kano kano, ka awhina i te whakaiti i te tupono me te paanga o tenei mate mamae.