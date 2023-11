He aha te momo kamupene a Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, tetahi o nga kamupene nui rawa atu o te ao. I whakaturia i roto i te 1962 e Sam Walton, kua tipu a Walmart hei kaha nui i roto i te ahumahi hokohoko, me te noho ki nga whenua maha me te maha o nga hua me nga ratonga. Engari he aha te momo kamupene ko Walmart? Kia ata titiro tatou.

Te Retail Rapa:

Ko Walmart te mea e mohiotia ana ko te mekameka toa toa utu utu. Ka whakahaerehia e ia he whatunga nui o nga toa hokohoko, e tuku ana i nga momo momo hua i nga utu whakataetae. Mai i nga toa me nga taonga o te whare ki te hikohiko me nga kakahu, ko te whai a Walmart ki te whakarato i nga kaihoko ki te wheako hokohoko kotahi. Na tana rautaki utu iti, kua rite te kamupene ki te hokohoko utu mo nga miriona taangata huri noa i te ao.

He Pakihi Kanorau:

Heoi, ehara a Walmart i te kamupene hokohoko tuku iho. I roto i nga tau, kua whakawhānuihia e ia ana mahi ki te whakauru i etahi atu waahanga pakihi. Kei roto i enei ko Walmart Supercenters, e whakakotahi ana i te toa hoko me te toa hokohoko whanui, me te Walmart Neighborhood Markets, nga toa iti e aro ana ki nga toa me nga rongoa. I tua atu, kei te whakahaere a Walmart i nga karapu whare putunga mema-anake e kiia nei ko Sam's Club, e whakarato hua nui ana i nga utu whakaheke.

Taapiri Ipurangi:

I nga tau tata nei, he nui ano nga mahi a Walmart i roto i te waahanga-e-hokohoko. Na te pikinga o te hokohoko tuihono, kua whakapau kaha te kamupene ki tana papaaho ipurangi, Walmart.com. Ma tenei paetukutuku, ka taea e nga kaihoko te tirotiro me te hoko i nga momo hua maha, ka tukuna ki o raatau kuaha. Na te noho ipurangi a Walmart i taea ai te whakataetae ki etahi atu toa e-tauhokohoko, penei i a Amazon.

FAQ:

Q: Ko Walmart he kamupene ao?

A: Ae, kei te whakahaere a Walmart i nga whenua maha o te ao, tae atu ki te United States, Canada, Mexico, Brazil, China, me te United Kingdom, me etahi atu.

Q: E hia nga kaimahi a Walmart?

A: I te tau 2021, neke atu i te 2.3 miriona nga tangata e mahi ana a Walmart puta noa i te ao, na reira ko ia tetahi o nga kaituku mahi nui rawa atu i te ao.

Q: He aha te kaupapa a Walmart?

A: Ko te kaupapa a Walmart he penapena moni te tangata kia pai ake ai te noho. E whai ana te kamupene ki te whakatutuki i tenei ma te tuku utu iti me te whānuitanga o nga hua ki ona kaihoko.

Hei whakamutunga, ko Walmart he kaporeihana hokohoko maha e whakahaere ana i te whatunga nui o nga toa tari utu, supercenters, me nga papaa ipurangi. Na ona waahanga pakihi kanorau me te noho ki te ao, kua whakapumautia a Walmart hei toa hokohoko, e whakarato ana i nga whiringa hokohoko utu ki nga miriona o nga kaihoko puta noa i te ao.