By

He aha te mea e pa ana ki te shingles?

Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate viral e puta ai te ponana mamae. Na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ahakoa ka taea e te tangata kua pangia e te mate heihei te whakawhanake i te shingles, ka taea e etahi o nga mea te whakaoho i te huaketo. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou nga kaikawe noa o te shingles me te whakautu ki nga paatai ​​​​i nga paatai.

Keu:

1. Age: Ka piki ake te tupono ki te whakawhanake i te kowhao ki te pakeke. I a tatou e pakeke haere ana, ka ngoikore to tatou punaha mate, ka ngawari ake te mahi a te huaketo.

2. Te whakapouri: Ko te ahotea o te kare-a-roto, ko te whakararu-a-tinana ranei ka ngoikore te punaha raupatu, ka kaha ake te whakaraerae ki nga mate huaketo penei i te shingles.

3. Nga Tikanga Hauora: Ko etahi ahuatanga hauora, penei i te mate pukupuku, te HIV/AIDS, me nga mate autoimmune, ka taea te whakararu i te punaha raupatu me te whakanui ake i te mate o te shingles.

4. Ngā rongoā: Ko etahi o nga rongoa, penei i nga rongoa haumanu me nga steroids, ka taea te pehi i te punaha raupatu, ka ngawari ake te mahi a te huaketo.

5. Te mate, te pokanga ranei: Ko te mate o te mate tata nei, i te pokanga ranei ka ngoikore te punaha raupatu, ka whai waahi ka puta ano te huaketo.

6. Trauma Tinana: Ko te whara, te whara ranei ki tetahi waahi motuhake o te tinana ka pa mai te koriri ki tera waahi. E mohiotia ana tenei ko "te tohatoha dermatomal," ka puta noa te ponana ki tetahi taha o te tinana.

Nga Uiraa Ui:

1. Ka taea e te ahotea anake te paheketanga?

Ahakoa ka taea e te ahotea te whakangoikore i te rauropi mate me te whakanui ake i te tupono o te mate koriri, ehara i te mea anake te take. Ko te whakaoranga o te huaketo varicella-zoster ka awehia e etahi atu mea.

2. Ka taea te hopukina te mate pukupuku?

Karekau te shingles i te hopuhopu, engari ka tukuna te huaketo ki nga tangata kaore ano kia pangia e te mate heihei. Ka taea e tenei te whakawhanake i te mate heihei, ehara i te shingles.

3. Ka taea e te kano kano kopapa te aukati i te pakarutanga?

Ae, ka tino whakaitihia e te kano kano kowhao te morearea o te whakawhanaketanga o te mate me te whakaiti i te kaha o nga tohu mena ka puta he pakarutanga.

Hei mutunga, he maha nga mea ka puta mai te mate kohu, tae atu ki te pakeke, te ahotea, te mate hauora, te rongoa, te mate, te pokanga ranei, me te mamae tinana. Ma te mohio ki enei kaikawe ka awhina i nga tangata takitahi ki te whai i nga tikanga aukati me te rapu i nga mahi hauora i te waa ki te whakahaere tika i te mate.