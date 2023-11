He aha nga mate rewharewha kei roto i te kano kano 2023?

I te wa e tata mai ana te wa rewharewha, he maha nga tangata e whakaaro ana he aha nga taumahatanga o te rewharewha ka kapi e te kano kano rewharewha 2023. Ko te huaketo rewharewha he rongonui mo tona kaha ki te whakarereke me te whakarereke, na reira e tika ana mo nga kaiputaiao ki te whakahou i te kano kano ia tau kia pai ai te whai hua. Ko te whainga o tenei tuhinga ki te whakarato ki a koe nga korero hou mo nga taumahatanga kei roto i te kano kano rewharewha 2023.

He aha te mate rewharewha?

Ko te riaka rewharewha e tohu ana ki tetahi momo iti, momo rereke ranei o te huaketo rewharewha. E wha nga momo mate rewharewha matua: A, B, C, me D. Ko nga mate rewharewha A me B te nuinga o nga mate rewharewha e pa ana ki te tangata.

He pehea te whiriwhiringa o nga riaka mo te kano kano?

Ia tau, ka aro turuki nga tohunga mai i te World Health Organization (WHO) me etahi atu tari hauora i te horapa o nga mate rewharewha ki te ao. Ka kohia e ratou nga raraunga e pa ana ki nga momo rewharewha e tino kitea ana, me te matapae ko tehea nga mea ka puta i te wa o te rewharewha e haere ake nei. I runga i enei korero, ka tūtohu ratou ki te whakauru ki roto i te kano kano rewharewha a-tau.

He aha nga taumahatanga kei roto i te kano kano rewharewha 2023?

Ko nga taumahatanga motuhake kei roto i te kano kano rewharewha 2023 ka rereke pea i runga i te rohe me te kaihanga. Heoi, kua tohuhia e te WHO ko te kano kano kano mo te tau 2023 e whai ake nei:

1. Te rewharewha A (H1N1) riaka: Ko tenei riaka e mohiotia ana ko te "rewharewha poaka" a kua huri haere mai i te tau 2009. Ka noho tonu hei take nui o te rewharewha o te tau.

2. Te rewharewha A (H3N2) riaka: Ko tenei riaka te take nui o te rewharewha i nga tau tata nei, a, e pa ana ki nga mate kino ake, ina koa i waenga i nga pakeke.

3. Te rewharewha B (Victoria lineage) riaka: No te whakapapa B/Victoria tenei riaka, a kua huri haere ki te ao katoa. Kei a ia te kawenga mo te waahanga nui o nga mate rewharewha, ina koa i nga tamariki.

4. Te rewharewha B (Yamagata lineage) riaka: No te whakapapa B/Yamagata tenei riaka, a kua hori haere whanui. Ko tetahi atu take o te rewharewha o te tau, ka pa ki nga tamariki pakeke me nga taiohi.

He mea nui kia mohio ko nga riipene kei roto i te kano kano ka rereke pea i runga i te hangahanga e whakamahia ana e nga kaihanga rereke. Na reira, he mea tika kia korero ki nga tohunga ngaio hauora, tirohia ranei ki nga aratohu whai mana mo nga korero tino tika me nga korero hou.

Hei whakamutunga, ko te tikanga ka kapi te kano kano rewharewha 2023 i nga mate rewharewha A (H1N1 me H3N2) me te rewharewha B (Victoria me Yamagata whakapapa). Ma te kano kano kano ki enei riaka ka tino whakaitihia te tupono o nga raru e pa ana ki te rewharewha me te tiaki i nga tangata takitahi me nga hapori mai i te rewharewha o te tau. Kia mahara ki te korero ki nga tohunga ngaio hauora mo nga tohutohu whaiaro me te noho mohio mo nga tohutohu kano kano rewharewha hou.