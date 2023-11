He aha te riu o COVID e huri haere ana?

I te wa e pa ana te mate urutaru COVID-19 ki nga hapori puta noa i te ao, he maha nga tangata e miharo ana mo nga momo mate o te huaketo e rere haere ana i tenei wa. He mea nui te maarama ki nga momo riaka hei whakawhanake i nga rautaki aukati me nga kano kano. Anei he tirohanga whanui mo nga mate o te COVID-19 e huri haere nei.

He aha te riaka?

Ko te riaka e tohu ana ki tetahi momo ira motuhake o te huaketo. I roto i te take o COVID-19, ko te huaketo te kawenga ko SARS-CoV-2. I te roanga o te wa, ka taea e te huaketo te paheketanga ira ira, ka puta mai he riaka rereke me nga ahuatanga rerekee.

He aha nga reinga matua o COVID-19?

I tenei wa, he maha nga reanga rongonui o COVID-19. Ko nga riu tino rongonui ko te riaka taketake i puta mai i Wuhan, Haina, i te mutunga o te tau 2019, e kiia nei ko te "momo mohoao." I tua atu, he maha nga rereketanga o te awangawanga, penei i te momo Arepa (B.1.1.7), te momo Beta (B.1.351), te momo Gamma (P.1), me te momo Delta (B.1.617.2).

He aha nga ahuatanga o enei riipene?

Ko te momo momo Alpha i kitea tuatahi i te United Kingdom me te mohio he nui ake te whakawhiti atu i te riaka taketake. Ko te momo Beta, i kitea tuatahitia i Awherika ki te Tonga, e pa ana ki te aukati i etahi momo paturopi. Ko te momo Gamma, i kitea i te tuatahi i Brazil, e whakaponohia ana he pai ake te whakawhiti me te whai paanga ki te kaha o te kano kano. Ko te momo Delta, i ahu mai i Inia, he tino whakawhiti, kua tere te noho hei riipene nui i roto i nga whenua maha.

He whai hua nga kano kano o naianei ki enei riaka?

Kua whakaatuhia e nga rangahau ahakoa ka iti ake te kaha o nga kano kano kano ki etahi waahi, ko te nuinga o nga kano kano whai mana kei te whakarato i te tino whakamarumaru mai i nga mate kino, te hohipera me te mate. Heoi, he mea nui te rangahau me te aro turuki ki te whakapumau i te kaha o te kano kano ki nga riaka ka puta ake.

Hei mutunga, he maha nga riipene o te COVID-19 kei te huri haere puta noa i te ao, tae atu ki te riaka taketake me nga momo rereke o te awangawanga. Ko te maarama ki nga ahuatanga me nga paanga pea o enei riipene he mea nui ki te whakatinana i nga tikanga hauora a te iwi me nga rautaki kano kano. Kia noho mohio, whai i nga aratohu e taunaki ana, me te kano kano hei tiaki i a koe me etahi atu i te huaketo.