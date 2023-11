He aha te mea i aukati i a koe ki te mahi i Walmart?

He aha te mea ka aukati i a koe ki te mahi i Walmart?

I roto i te maakete mahi i enei ra, he mahi uaua te rapu mahi. He maha nga tangata e rapu whai waahi ana ki nga toa toa penei i a Walmart, e mohiotia ana mo tana whatunga toa me te tini o nga kaimahi. Heoi ano, tera ano etahi mea ka aukati i te tangata ki te whai mahi i Walmart. Ka tirotirohia etahi o nga take noa e whiriwhiri ai te tangata kia kaua e mahi i tenei toa toa.

Utu Iti: Ko tetahi o nga tino maaharahara mo nga kaimahi karekau ko te iti o te utu. Ahakoa kua whakapau kaha a Walmart ki te whakapiki ake i tana utu iti i roto i nga tau tata nei, ka kii nga kaititiro kei te ngoikore tonu ia ki te whakarato moni oranga mo nga kaimahi maha. Ko tenei rereketanga o nga utu ka taea te whakararu i nga tangata e aro nui ana ki te noho pumau o te putea me te whiwhi moni teitei ake.

He iti nga huarahi whakamua: Ko tetahi atu take ka aukati i te tangata ki te mahi i Walmart ko te whakaaro ki te iti o nga huarahi whakamua. Na te maha o nga kaimahi me te hanganga hierarchical, he uaua ki te piki i te arawhata umanga i roto i te kamupene. Ka taea e tenei te whakararu i nga tangata whakahirahira e rapu tere ana i te tipu me te whanaketanga mahi.

Taurite Mahi-Ora: Ko te pupuri i te toenga mahi-ora he mea nui mo te maha o nga tangata. Heoi, ka mohio etahi o nga kaimahi ka taea e te mahi i Walmart te whakararu i tenei toenga. He maha nga wa e tono ana te umanga hokohoko i nga haora mahi rereke, tae atu ki nga ahiahi, nga wiki, me nga hararei. Ka waiho tenei hei arai mo te hunga e aro nui ana ki te whakapau wa ki te taha o te whanau me o hoa, ki te whai i nga hiahia whaiaro i waho o te mahi.

Nga Manaa Tino: Ko te mahi i roto i te taiao hokohoko ka taea te hiahia tinana. Ka tonohia pea nga kaimahi o Walmart ki te tu mo te wa roa, ki te hapai i nga mea taumaha, ki te mahi i nga mahi tukurua. Ka taea e tenei ahuatanga o te mahi tohe-a-tinana te whakararu i nga tangata he iti nei to tinana, he pai ake ranei ki nga mahi taumaha tinana.

FAQ:

Q: He aha te moni whiwhi oranga?

A: Ko te moni whiwhi oranga e tohu ana ki te taumata moni e taea ai e te tangata takitahi, te whanau ranei te whakatutuki i o ratou matea taketake, penei i te whare, te kai, te tiaki hauora, me te kawe waka, me te kore e raru i te putea.

Q: He aha nga huarahi whakamua?

A: Ko nga huarahi whakamua e pa ana ki nga waahi mo nga kaimahi ki te ahu whakamua i roto i a raatau mahi, penei i te neke ki nga tuunga teitei ake me te nui ake o nga kawenga, te pikinga o te utu, me te pai ake o te mahi.

Q: He aha te toenga mahi-ora?

A: Ko te taurite mahi-ora e pa ana ki te taurite i waenga i te oranga ngaio me te oranga whaiaro. Ka whai hua te whakahaere i te wa me te kaha ki te whakatutuki i nga kawenga mahi me te whakatapu i te wa ki nga mahi whaiaro, ki te whanaungatanga, ki nga mahi whakangahau.

Q: He aha nga mahi tohe a tinana?

A: Ko nga mahi toi tinana he mahi e hiahia ana kia kaha te tinana, te kaha, me te manawanui. I roto i te horopaki o te mahi i Walmart, ka uru pea tenei ki nga mahi penei i te hiki i nga pouaka taumaha, te tu mo te wa roa, me te mahi i nga nekehanga tukurua.

Hei mutunga, he maha nga mea ka taea te aukati i te tangata ki te whai mahi ki Walmart. Kei roto i enei ko nga awangawanga mo te iti o te utu, te iti o nga huarahi ki te ahu whakamua, nga wero ki te pupuri i te taurite o te mahi me te oranga, me te hiahia tinana o te mahi. Ma te mohio ki enei ahuatanga ka awhina i te tangata ki te whakatau whakatau mo o raatau mahi mahi me te rapu huarahi e rite ana ki o raatau hiahia me o raatau whaainga.