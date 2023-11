He aha te ōrau o te hunga kano kano ka whiwhi COVID?

E hia te ōrau o te hunga kano kano ka whiwhi COVID?

I te wa e pa ana te mate urutaru COVID-19 ki nga hapori puta noa i te ao, na te whakawhanaketanga me te tohatoha o nga kano kano kua puta te tumanako. Kua kitea te whai hua o nga kano kano ki te aukati i nga mate kino, te whakaurunga ki te hohipera, me te mate na te huaketo. Heoi, he maha nga patai ka puta ake mo te paheketanga o nga tangata kano kano ka mate tonu i te COVID-19. Kia rukuhia tenei kaupapa me te tirotiro i etahi patai e pa ana.

He aha te whakamaramatanga o te "kano kano"?

I roto i te horopaki o COVID-19, ko te "kano kano" e pa ana ki nga tangata kua whiwhi i nga pota kua tohua mo te kano kano COVID-19, i runga i nga aratohu i tukuna e nga mana hauora.

He aha te ōrau o te hunga kano kano ka mate COVID-19?

Ahakoa ko nga kano kano COVID-19 ka tino whakaitihia te tupono o te mate, ka puta tonu nga keehi pakaru. E ai ki nga raraunga mai i nga momo rangahau me nga tari hauora, he iti te paheketanga o nga tangata kano kano kano mate COVID-19. I te nuinga o te waa, ko te paheketanga mai i te iti iho i te 1% ki te tata ki te 5%, i runga i nga ahuatanga penei i te kaha o te kano kano, te taupori taupori, me te maha o nga momo rereke.

He aha te take ka mau tonu etahi tangata kano kano ki te COVID-19?

Karekau he kano kano kano 100% te whai hua, a ka puta nga keehi pakaru na te maha o nga take. Kei roto i enei ko te ngoikore o te mate mate i roto i te waa, te putanga o nga momo rerekee ka mawehe atu i te whakamarutanga o te kano kano, me nga rereketanga o ia tangata ki te urupare mate. Heoi, ahakoa i roto i nga keehi pakaruhanga, he iti ake te tupono o te hunga kua werohia ki te kano kano ka pa ki te mate kino, ki te hiahia ranei ki te hohipera ki te hunga kaore i werohia.

He rite tonu nga keehi pakaruhanga katoa?

Ko nga keehi pakaru ka rereke te kaha. Ko etahi o nga tangata ka pa ki te ngawari, karekau ranei nga tohu, ko etahi ka kaha ake te mate kino. Heoi, he iti rawa te morearea o te mate kino i waenga i nga tangata kua werohia ki te kano kano ki te hunga kaore ano kia werohia.

Opaniraa

Ahakoa ka taea nga keehi o te COVID-19 i waenga i nga tangata kua werohia, kei te iti tonu te paheketanga. He nui tonu te mahi a nga kano kano ki te whakaheke i te horapa o te huaketo me te tiaki i nga tangata mai i nga mate kino. He mea nui ki te whai i nga aratohu hauora a te iwi, tae atu ki te mau kanohi kanohi, te mahi akuaku ringa pai, me te pupuri i nga haerenga hapori, ahakoa i muri i te werohanga, hei whakaiti ake i te mate o te mate.