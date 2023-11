He aha te paheketanga o nga tangata kaore ano kia mate COVID?

I te wa e pa ana te mate urutaru COVID-19 ki nga hapori puta noa i te ao, ko tetahi patai ka ara ake: he aha te paheketanga o nga tangata kaore ano kia pangia e te huaketo? Ahakoa he uaua ki te whakatau i te ahua tika, he maha nga rangahau me nga rangahau e whakaatu ana mo te rahinga o te taupori e kore e pa ki te mate.

E ai ki te World Health Organization (WHO), mai i te Oketopa 2021, e kiia ana kei te 15% o te taupori o te ao kua pangia e te COVID-19. Ko te tikanga, tata ki te 85% o nga taangata kaore ano kia pangia te huaketo. Heoi, he mea nui kia mohio he rerekee enei tatauranga i waenga i nga whenua me nga rohe na te rereketanga o te kaha whakamatautau, nga punaha purongo, me nga tikanga pupuri.

FAQ:

P: Me pehea te tatau i te paheketanga o nga tangata kaore ano kia mate COVID-19?

A: Ko te paheketanga o nga tangata kaore ano kia mate COVID-19 ka tatauhia ma te tango i te paheketanga o nga keehi kua whakamanahia mai i te 100%. Hei tauira, ki te 15% o te taupori i whakamatau pai mo te huaketo, katahi ka 100% - 15% = 85% o nga taangata kaore ano kia mate COVID-19.

P: He aha te mea he uaua ki te whakatau i te paheketanga tika o nga tangata kaore ano kia mate COVID-19?

A: He uaua te whakatau i te ōrau tika o te hunga karekau i mate COVID-19 na te maha o nga take. Kei roto i enei ko nga rereketanga o te kaha whakamatautau me nga rautaki puta noa i nga rohe rereke, kaore i te ripoatahia nga keehi, nga mate asymptomatic kaore e kitea, me te ahua hihiri o te mate urutaru.

Q: Ko te paheketanga o nga tangata kaore ano kia mate COVID-19 te tikanga he mate mate ratou?

A: Kao, ko te paheketanga o nga tangata kaore ano kia mate COVID-19 ehara i te mea kare ratou i te huaketo. He tohu noa kaore ano kia pangia kia tae noa ki te inenga. Ka taea te whiwhi i te mate ma te kano kano, te mate o mua ranei, engari he rereke te roa me te taumata o te whakamarumaru i waenga i nga tangata takitahi.

P: Ka huri te paheketanga o nga tangata kaore ano kia mate COVID-19 i roto i te waa?

A: Ae, ka huri te paheketanga o nga tangata kaore ano kia mate COVID-19 i roto i te waa ka horapa haere tonu te huaketo me te pa ki nga taupori rereke. Ko nga ahuatanga penei i nga kaupapa kano kano, te putanga o nga momo rerekee hou, me nga tikanga hauora a te iwi ka awe i te rahinga o nga tangata kare i pangia.

Hei mutunga, ahakoa he uaua ki te whakatau i te ahua tika, e kiia ana ko te 85% o te taupori o te ao kaore ano kia pangia e te COVID-19. Heoi, he mea nui ki te whai tonu i nga aratohu hauora a te iwi, penei i te kano kano, te whakakakahu kanohi kanohi, me nga haerenga hapori, hei tiaki i a tatou ano me etahi atu i te huaketo.