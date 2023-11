He aha te ōrau o te taupori kua mate COVID?

I te wa e pa ana te mate urutaru COVID-19 ki nga hapori huri noa i te ao, ko tetahi patai ka ara ake ko: he aha te paheketanga o te taupori kua mau i te huaketo? Ma te mohio ki tenei ahua ka taea e koe te whakaatu i nga korero nui mo te horapa me te paanga o te mate. Ka rukuhia nga korero me te tirotiro ano i tenei kaupapa.

E ai ki nga momo rangahau me nga whakatau tata, he mahi uaua te whakatau i te paheketanga o te taupori kua mate COVID-19. Ko te maha o nga keehi kua whakamanahia he hautanga noa iho o nga tino mate, na te mea he maha nga taangata kua pa ki nga tohu ngawari, karekau ranei, na reira karekau i kitea. Hei taapiri, he rereke te kaha o te whakamatautau me te waatea puta noa i nga rohe me nga whenua rereke, he uaua ake te tatauranga.

Heoi, kua ngana nga kairangahau ki te whakatau tata i te nui o te COVID-19 ma te whakahaere rangahau seroprevalence. Ko enei rangahau ko te whakamatautau i nga tauira toto mai i tetahi tauira tohu o te taupori kia kitea te noho mai o nga paturopi ki te huaketo. Ma te mahi pera, ka taea e ratou te tautuhi i nga tangata kua pangia i mua, ahakoa he asymptomatic, kaore ano i whakamatauhia he pai.

He rereke nga hua o enei rangahau i runga i te waahi me te waa. Ko etahi rangahau i kii he nui te wahanga o te taupori kua pangia, ko etahi i kitea he iti ake te reiti. He mea nui ki te mahara ko enei whakatau tata ka huri noa i te wa e waatea ana nga raraunga hou me te maha atu o nga rangahau ka whakahaerehia.

FAQ:

Q: He aha te seroprevalence?

A: Ko te Seroprevalence e tohu ana ki te owehenga o nga tangata takitahi i roto i te taupori he paturopi motuhake ki tetahi mate. I roto i te take o COVID-19, ko nga rangahau seroprevalence e whai ana ki te whakatau i te paheketanga o nga tangata kua pangia e te huaketo i mua ma te whakamatautau mo te noho mai o nga paturopi COVID-19 i o ratou toto.

P: He aha te mea nui ki te mohio he aha te paheketanga o te taupori kua mate COVID-19?

A: Ma te mohio ki te horapa o te COVID-19 ka awhina i nga apiha hauora me nga kaihanga kaupapa here ki te whakatau whakatau mo nga rautaki werohanga, te tohatoha rauemi, me te whakatinanatanga o nga tikanga aukati. Ka whakarato hoki i nga tirohanga nui ki te tino paanga o te mate ki te taupori.

Q: Ka taea e tatou te whakawhirinaki anake ki nga keehi kua whakapumautia hei whakatau i te paheketanga o te taupori kua mate COVID-19?

A: Kao, ko te whakawhirinaki anake ki nga keehi kua whakamanahia kaore i te rawaka ki te whakatau i te horapa pono o COVID-19. He maha nga taangata kua pangia engari kaore ano kia whakamatauria, na te kore o nga tohu, he iti ranei te waatea o te whakamatautau. Ko nga rangahau Seroprevalence e whakarato ana i te maaramatanga whanui mo te horapa o te huaketo.

Hei mutunga, he mahi uaua te whakatau i te paheketanga o te taupori kua mate COVID-19. Ko nga rangahau Seroprevalence kua whakamarama i te kaha o te mate, engari he rereke nga hua puta noa i nga rohe rereke me nga waahi. I te wa e tipu haere tonu ana te mate urutaru, ko te rangahau me te kohinga raraunga ka awhina i to maatau mohio ki te whanuitanga o te paanga o COVID-19 ki te taupori.