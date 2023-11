He aha te paiheneti o nga taangata kaore ano kia mate COVID?

I waenganui o te mate urutaru COVID-19 e haere tonu ana, he patai ka ara ake: he aha te paheketanga o te taupori o te ao kaore ano kia pangia e te huaketo? Ahakoa he uaua ki te whakarato i te whika tika, ka taea e nga mea rereke te awhina i a maatau ki te whakatau i tenei paheketanga.

Nga take e awe ana i te ōrau

He maha nga mea ka whai waahi ki te whakatau i te ōrau o te hunga kaore ano kia mate COVID-19. Tuatahi, ko te ahua hopuhopu o te huaketo te tikanga ka horapa tere ki roto i nga hapori. I tua atu, ko te whai huatanga o nga tikanga hauora a te iwi, penei i te kati, te haerenga hapori, me nga kaupapa kano kano, ka awe hoki i te maha o nga tangata ka pa ki te mate.

Te whakatau tata i te ōrau

Ko te whakatau tata i te ōrau tika o te hunga kaore ano kia mate COVID-19 he uaua na te maha o nga take. Tuatahi, kua pa te huaketo ki nga rohe rereke me nga taupori ki nga taumata rereke. Ko nga ahuatanga penei i te kiato o te taupori, nga hanganga hauora, me te u ki nga tikanga aukati ka pa ki te reiti mate. I tua atu, ko te kore o nga whakamatautau matawhānui me te rite ki nga whenua maha he uaua ki te tiki raraunga tika mo te maha o nga mate.

Heoi, i runga i nga raraunga e waatea ana me nga rangahau putaiao, he mea tika ki te kii he waahanga nui o te taupori o te ao kaore ano kia pangia e te COVID-19. E ai ki te Whakahaere Hauora o te Ao (WHO) mai i te marama o Hepetema 2021, tata ki te 15% noa iho o te taupori o te ao kua werohia katoatia. Ko tenei e tohu ana he maha nga waahanga o te taupori ka noho whakaraerae ki te huaketo.

FAQ

P: He aha te tikanga "COVID-19"?

A: Ko te COVID-19 te tohu "mate coronavirus 2019." Na te mate manawa whakapeka kino coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

P: Me pehea te tatau i te paheketanga o nga tangata kaore ano kia mate COVID-19?

A: Ko te paheketanga ka whakatauhia i runga i nga ahuatanga rereke, tae atu ki te reiti mate, te reiti kano kano, me nga rereketanga o te rohe o te horapa o te huaketo.

P: Ka taea te whakatau i te paheketanga o nga tangata kaore ano kia mate COVID-19?

A: Na te mea uaua, he uaua ki te whakarato i te ahua tika. Heoi, ka taea te whakatau tata i runga i nga raraunga e waatea ana me nga rangahau putaiao.

P: He rereke te paheketanga o nga tangata kaore ano kia mate COVID-19 puta noa i nga whenua rereke?

A: Ae, ka rereke pea te paheketanga puta noa i nga whenua na runga i nga take penei i te kiato o te taupori, nga hanganga hauora, me te piri ki nga tikanga aukati.

Hei whakamutunga, ahakoa he uaua ki te whakarato i te ōrau tika, he mea tika ki te whakaaro ko tetahi waahanga nui o te taupori o te ao kaore i pangia e te COVID-19. Ko nga mahi kano kano me te piri ki nga tikanga aukati ka whai waahi nui ki te whakaheke i te maha o nga mate me te tiaki i nga taangata mai i te huaketo.