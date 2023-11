He aha nga rongoa ka taea te paheketanga?

He aha nga rongoa ka taea e koe te pa mai i te shingles?

Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate viral e puta ai te ponana mamae. Na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ahakoa ka taea e te tangata kua pangia e te mate heihei te whakawhanake i te shingles, ko etahi rongoa ka nui ake te tupono ki te whakawhanake i tenei mate. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou etahi o nga rongoa ka taea e koe te pa mai i te kopa me te whakautu ki nga paatai ​​​​i nga paatai.

Ko nga rongoa ka taea e koe te paheketanga:

1. Corticosteroids: Ko enei rongoa, ka whakamahia ki te whakaiti i te mumura me te pehi i te punaha mate, ka nui ake te mate o te shingles. Ko te whakamahi mo te wa roa o te corticosteroids, penei i te prednisone, ka ngoikore te punaha raupatu, ka ngawari ake te mahi a te huaketo varicella-zoster.

2. Nga raau taero immunosuppressive: Ko nga rongoa e whakamahia ana hei aukati i te aukati okana i muri i te whakawhitinga, ki te rongoa ranei i nga mate autoimmune ka nui ake te tupono o te mate kopapa. Ko enei raau taero, tae atu ki te tacrolimus me te cyclosporine, ka pehia te punaha mate, ka uaua ake te tinana ki te whawhai i nga mate.

3. Nga rongoā Chemotherapy: Ka taea e nga maimoatanga mate pukupuku, penei i te chemotherapy, te whakangoikore i te rauropi mate, ka whakaraerae te tangata ki nga mate penei i te shingles. Ko nga rongoa haumanu, penei i te methotrexate me te 5-fluorouracil, ka nui ake te tupono ki te whakaoho ano i te kopa.

4. Nga rongoā koiora: Ko nga rongoa koiora, e whakamahia nuitia ana ki te rongoa i nga ahuatanga penei i te rumati rūmātiki me te psoriasis, ka nui ake te tupono o te mate kopapa. Ko enei rongoa, tae atu ki te adalimumab me etanercept, e mahi ana ma te aro ki nga waahanga motuhake o te punaha raupatu, ka ngoikore pea tona kaha ki te whawhai i nga mate.

Nga Uiraa Ui:

P: Ka taea e nga rongoa mamae i runga i te kaute te paoho i te koriri?

A: Kao, karekau nga rongoa mamae penei i te acetaminophen, i te ibuprofen ranei e paoho tika ana i te koriri. Engari, ki te whakamahia enei rongoa ki te whakahaere i te mamae e pa ana ki te shingles, kaore e aukati i te whakawhanaketanga o te mate.

P: Ka taea e nga kano kano te whakapataritari i te shingles?

A: Kao, karekau nga kano kano e whakapakeke. Ko te tikanga, ka taea e nga kano kano pera i te kano kano kano (Zostavax, Shingrix ranei) te aukati i te mate pukupuku, te whakaiti ranei i tona taumahatanga.

P: Ka taea e te patu paturopi te whakakorikori?

A: Kao, kare nga patu paturopi e whakakorikori. Na te wheori, ehara i te huakita, no reira karekau nga paturopi e whai hua ki te aukati, ki te rongoa ranei i tenei mate.

Hei whakamutunga, ko etahi rongoa, penei i te corticosteroids, nga raau taero immunosuppressive, nga raau taero chemotherapy, me nga maimoatanga koiora, ka nui ake te tupono ki te whakawhanake i te kohu. He mea nui ki te matapaki i nga awangawanga me nga patai mo nga raru e pa ana ki te rongoa me tetahi tohunga hauora. I tua atu, ka taea e nga kano kano te awhina ki te aukati i nga kohu me ona mate.