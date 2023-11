He aha te pepeha a Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, e mohiotia ana mo te maha o nga hua me tana pono ki te tuku utu iti ki ana kaihoko. I roto i nga tau, kua whakamahia e te kamupene nga momo pepeha ki te hopu i tana tohu tohu me te korero i ona uara. Ko tetahi o nga pepeha rongonui a Walmart ko “Tiaki Moni. Kia ora ake.”

Ko tenei pepeha e mau ana i te kaupapa matua a Walmart ki te tuku hua utu nui ki ana kaihoko, kia pai ake ai to ratau oranga. Ma te whakanui i te whakaaro mo te penapena moni, ka tono a Walmart ki nga kaihoko mohio-putea e rapu ana i nga utu pai. I tua atu, ko te pepeha e kii ana ma te hokohoko i Walmart, kaore e taea e nga kaihoko te penapena moni engari ka whakanui ake i to raatau oranga.

FAQ:

P: Nonahea a Walmart i tango ai i te pepeha "Tiaki Moni. Kia ora ake.”?

A: I whakaurua e Walmart tenei pepeha i te tau 2007 hei waahanga o te mahi tohu hou ki te whakanui i tana pono ki te tuku utu iti me te whakapai ake i te oranga o nga kaihoko.

P: He aha te pepeha "Tiaki Moni. Kia ora ake.” tikanga?

A: E kii ana te pepeha ma te hokohoko i Walmart me te tango painga o ana utu utu, ka taea e nga kaihoko te penapena moni me te pai ake o to ratau oranga.

Q: Kua whakamahia e Walmart etahi atu pepeha i mua?

A: Ae, kua whakamahia e Walmart etahi pepeha puta noa i tona hitori. Ko etahi o ana pepeha o mua ko "Nga Utu He iti" me "Ka Hoko Mo te Iti."

Q: Me pehea te whakarite a Walmart i nga utu iti?

A: Ka whakamahia e Walmart tana mana hoko nui me te mekameka tuku pai hei whiriwhiringa utu iti me nga kaiwhakarato. I tua atu, ka aro te kamupene ki nga tikanga penapena utu me te whai hua o te whakahaere ki te tuku utu whakataetae ki ona kaihoko.

Hei whakamutunga, ko te pepeha a Walmart “Tiaki Moni. Kia ora ake.” ka whakaemi i te pono o te kamupene ki te whakarato hua utu nui me te whakapai ake i te oranga o nga kaihoko. Ma te tuku utu iti, ka whai a Walmart ki te awhina i nga kaihoko ki te penapena moni me te whakanui ake i o raatau oranga.