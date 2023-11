He aha te ingoa o Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, kua roa e tautohetohe ana me te tirotiro. Neke atu i te 11,000 nga toa puta noa i te ao me te tini o nga kaimahi, kaore e kore kua whai paanga te kamupene ki te umanga hokohoko o te ao. Heoi ano, ko tona ingoa he take uaua me te maha o nga ahuatanga e whakapouri ana.

Te pai:

Kua whakanuia a Walmart mo ona utu iti, na te mea i uru atu ki nga miriona o nga kaihoko. Ko te kaha o te kamupene ki te tuku hua utu nui kua tino whai hua mo nga whare iti-moni. I tua atu, kua whakapau kaha a Walmart ki te pai ake i te taiao ma te whakatinana i nga kaupapa oranga me te whakaiti i tana tapuwae waro. Kua whai waahi ano te kamupene ki nga momo mahi atawhai, penei i te koha ki nga kaupapa atawhai me nga mahi whakaora aituā.

Te kino:

E tohe ana nga kaiwawao ko nga utu iti a Walmart ka riro mai i te utu o ana kaimahi. He maha nga whakapae a te kamupene mo te mahi kino, tae atu ki te iti o te utu, te kore e tika nga painga hauora, me nga mahi aukati uniana. Na enei take i puta nga porotēhi me te tono kia pai ake nga tikanga mahi. Kua whakahengia ano a Walmart mo tana paanga ki nga pakihi o te rohe, me etahi e kii ana ko te taenga mai o te kamupene ki nga taone iti e arai ana ki te katinga o nga kaihokohoko motuhake.

Nga Taupatupatu:

He maha nga tautohetohe kua pa ki a Walmart i roto i nga tau. Ko tetahi o nga mea tino rongonui ko te whakawakanga-a-akomanga i te tau 2010, i whakapae i te kamupene mo te whakahawea ira tangata ki te utu me te whakatairanga. I te mutunga ka whakatauhia e Walmart te keehi mo te $7.5 miriona. I whakahengia ano te kamupene mo ana mahi mekameka tuku, tae atu ki nga whakapae mo te whakapohehe i nga kaimahi o tawahi me te whai waahi ki te paheketanga o te taiao.

FAQ:

Q: He aha te wahanga maakete a Walmart?

A: Ko Walmart tetahi o nga kaihokohoko nui rawa atu i te ao, me te nui o nga wahanga maakete i te United States. Mai i te 2021, kei te pupuri i te 10% o te maakete hokohoko US.

Q: E hia nga kaimahi a Walmart?

A: Ko Walmart tetahi o nga kaituku mahi tūmataiti nui rawa atu i te ao, neke atu i te 2.3 miriona nga kaimahi puta noa i te ao.

Q: Ko Walmart te kaihokohoko nui rawa atu i te ao?

A: Ae, ko Walmart te kaihokohoko nui rawa atu i te ao i runga i nga moni whiwhi.

Hei whakamutunga, ko te ingoa o Walmart he ranunga uaua o nga ahuatanga pai me te kino. Ahakoa kua whakamihia te kamupene mo ana utu iti me ana mahi whakapumautanga, kua pa ano ki a ia nga whakahē mo tana maimoatanga o nga kaimahi me te paanga ki nga pakihi o te rohe. Ko nga tautohetohe e pa ana ki a Walmart i whai waahi ki tona ingoa whakahirahira, ka waiho hei kaupapa mo te tautohetohe me te tirotiro tonu.