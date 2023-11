He aha te hononga o Walmart me Haina?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, kua roa te whanaungatanga me Haina. I roto i nga tau, he nui nga moni whakangao a te kamupene ki te maakete Hainamana, i whakapumau i te noho kaha me te whai waahi ki te umanga hokohoko o te motu. Ka rukuhia nga korero mo te hononga o Walmart me Haina me ona paanga ki nga taha e rua.

Whakangao me te Whakawhanui:

I uru atu a Walmart ki te maakete Hainamana i te tau 1996, a, mai i tera wa kua whakawhānuihia ana mahi puta noa i te motu. Kua whakapau kaha te kamupene ki te whakatuwhera i nga toa, nga pokapu tohatoha, me nga papaaho-e-tauhokohoko, e whai ana ki te whakatutuki i nga hiahia rereke o nga kaihoko Hainamana. Ko te whakawhänuitanga o Walmart ehara i te mea i hanga whai waahi mahi engari kua whakaahuru ano te tipu o nga kaiwhakarato me nga kaihanga o te rohe.

Whakahoahoa me te hoko:

Hei whakakaha ake i tona turanga i Haina, kua hanga e Walmart nga hononga rautaki me te hoko hoko. I te tau 2016, i whiwhi te kamupene i te nuinga o nga tĭtĭ i roto i te JD.com, tetahi o nga tüäpapa e-tauhokohoko nui rawa atu o Haina. Na tenei mahi tahi i taea e Walmart te toro atu ki te maakete hokohoko tuihono a Haina me te whakarei ake i ona kaha mamati.

Te Raina Whakawhiwhia me te Mahinga Paetata:

Kua kaha te mahi a Walmart ki nga mahi a-rohe i Haina, me te mahi tahi me te maha o nga kaiwhakarato Hainamana. Na roto i te rapu hua o te rohe, kua kaha te kamupene ki te tuku i nga momo taonga utu nui ki nga kaihoko Hainamana i te wa e tautoko ana i nga kaihanga o roto. Ko te whakapumautanga a Walmart ki nga mahi a-rohe i awhina i te whakaiti i nga utu kawe waka me te whakaiti i tana tapuwae waro.

FAQ:

1. E hia nga toa Walmart kei Haina?

I te tau 2021, neke atu i te 400 nga toa i Haina e whakahaerehia ana e Walmart.

2. Kei te whakataetae a Walmart mai i nga kaihokohoko o te rohe i Haina?

Ae, kei te whakataetae a Walmart mai i nga kaihokohoko o te rohe me etahi atu kamupene umanga maha e mahi ana i te waahanga hokohoko o Haina.

3. I pehea te urutau a Walmart ki te maakete Hainamana?

Kua urutau a Walmart ki te maakete Hainamana ma te whakangao i ana tuku hua ki nga hiahia o te rohe, te haumi ki nga papaaho-e-hokohoko, me te hanga hononga ki nga kamupene Hainamana.

4. He aha nga wero kua pa ki a Walmart i Haina?

Kua pa ki a Walmart nga wero penei i te whakataetae kaha, nga rereketanga ahurea, me nga uauatanga ture i Haina. Heoi, kua whakapau kaha te kamupene ki te hinga i enei arai me te mau tonu ki te maakete.

Hei whakamutunga, ko te hononga o Walmart me Haina kua kitea e te nui o nga haumitanga, nga hononga, me te piripono ki nga mahi a-rohe. Ko te noho o te kamupene ki Haina ehara i te mea i whai waahi ki te tipu ake engari kua whai waahi ano ki te whanaketanga o te umanga hokohoko a Haina.