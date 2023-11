He aha te ingoa o te waitohu ake a Walmart?

Ko Walmart, te toa hokohoko e mohiotia ana mo te maha o nga whiringa hua me nga utu utu, kei a ia ano tana waitohu e kiia nei ko "Te Uara Nui." Kei roto i tenei tapanga tūmataiti te whānuitanga o nga momo hua, mai i nga toa ki nga taonga o te whare, me te tuku ki nga kaihoko he huarahi pai ki te putea ki nga rama rongonui rongonui o te motu.

He aha te tapanga tūmataiti?

Ko te tapanga motuhake, e mohiotia ana ano he waitohu toa, he waitohu ake ranei, he hua ka hangaia, ka hokona i raro i te ingoa o te kaihokohoko. I te nuinga o nga wa ka whakawhanakehia enei hua ki te whakataetae ki nga waitohu o te motu, e tuku ana ki nga kaihoko he utu utu nui ake me te kore e whakararu i te kounga.

Uara Nui: Kounga me te utu

Ko te waitohu Uara Nui a Walmart i hangaia hei whakarato ki nga kaihoko te taurite o te kounga me te utu. Ka mahi tata te kamupene me nga kaiwhakarato ki te whakarite kia tutuki, neke atu ranei nga hua o te Uara Nui ki nga paerewa kua whakaritea e nga waitohu motu. Ma te whakakore i nga utu e pa ana ki te hokohoko me te panui, ka taea e Walmart te tuku i enei hua ki nga utu iti ake, ka waiho hei whiringa ataahua mo nga kaihoko mohio putea.

FAQ: Uiuinga Uiuinga

1. He iti ake te kounga o nga hua o te Uara Nui ki nga waitohu motu?

Kao, e whakahīhī ana a Walmart ki te whakarite kia tutuki, neke atu ranei nga hua o te Uara Nui ki nga paerewa kounga kua whakaritea e nga rama o te motu. Ko enei hua ka whakamatauhia he whakamatautau ka hangaia e nga kaiwhakarato pono.

2. Ka kitea e au nga hua Uara Nui i roto i nga toa katoa o Walmart?

Ae, kei te waatea nga hua Uara Nui ki nga toa Walmart katoa. I te nuinga o te waa kei te taha o nga rama o te motu i roto i o raatau waahanga hua.

3. He iti ake nga hua o te Uara Nui i nga waitohu motu?

Ahakoa he iti ake te utu o nga hua Nui i nga rama o te motu, ka rereke pea te utu i runga i te hua me nga tikanga o te maakete. Ka whakapau kaha a Walmart ki te tuku utu whakataetae puta noa i ona hua katoa.

4. Kei te waatea etahi arotake a nga kaihoko, whakatau ranei mo nga hua Uara Nui?

Ae, ka kitea e nga kaihoko nga arotake me nga whakatauranga mo nga hua Uara Nui i runga i te paetukutuku a Walmart. Ko enei arotake ka tukuna e nga kaihoko kua hoko me te whakamahi i nga hua, e whakarato ana i nga whakaaro nui mo nga kaihoko pea.

Hei whakamutunga, ko te waitohu ake a Walmart, He Uara Nui, e tuku ana ki nga kaihoko te whānuitanga o nga hua utu nui me te kore e whakararu i te kounga. I runga i tana whakapumautanga ki te whakarato uara mo te moni, kei te whakatutuki tonu a Walmart i nga hiahia o nga kaihoko e mohio ana ki te putea na roto i ana tuku tapanga motuhake.