He aha te taonga tuatahi a Walmart i tino hokona?

I roto i te ao hokohoko, ko Walmart tetahi o nga kamupene nui rawa atu, tino whai mana. Na te whānuitanga o nga hua, ka whakatutukihia e ia nga hiahia o nga miriona o nga kaihoko ia ra. Engari kua whakaaro koe he aha te nama tuatahi e hokona ana i Walmart? Kia rukuhia tenei patai whakahihiri ka kitea.

Te Toa Rangatira: Panana

Ae, ka tika to panui - ka kii nga panana ko te toa tuatahi o Walmart te mea tino hokona. Ko enei hua kowhai kowhai kua noho hei kai i roto i nga whare puta noa i te United States, a, karekau he tohu kua memenge te rongonui. Ahakoa ka whakamahia hei paramanawa tere, hei taapiri hauora ki te parakuihi, hei whakauru ranei i roto i nga momo tohutao, kua noho te panana ki te oranga o te tini tangata.

He aha te Panana?

He maha nga ahuatanga o te panana ka whai waahi ki te rongonui. Ko te tuatahi, he utu utu, na reira ka uru atu ki te tini o nga kaihoko. Tuarua, he hua maha ka taea te parekareka ki nga huarahi maha. I tua atu, ka whakakiia nga panana ki nga matūkai tino nui, tae atu ki te pāhare pāporo, te huaora C, me te muka kai, ka waiho hei whiringa hauora mo nga taangata katoa o nga tau.

FAQ

Q: E hia nga panana ka hokona e Walmart ia tau?

A: Ahakoa he rereke nga tatauranga, e kiia ana ka hokona e Walmart nga piriona panana ia tau.

Q: Ko te panana te mea tino hokona i nga toa katoa o Walmart?

A: Ahakoa ko te panana te mea tino hokona i te maha o nga toa Walmart, tera pea kei te noho nga rereketanga o te rohe. Ko nga ahuatanga penei i nga manakohanga a-rohe me nga taupori ka taea te awe i nga tauira hoko.

Q: He taonga rongonui ano kei Walmart?

A: Ae, he maha nga momo hua e hokona ana e Walmart, a, ahakoa e kii ana nga panana ki te taumata o runga, ko etahi atu taonga penei i te miraka, te taro, me nga hua ka nui te hiahia.

Hei whakamutunga, kua noho te panana hei taonga tuatahi a Walmart i tino hokona. Na to raatau utu, whai kiko, me te uara kai kua tino paingia e nga kaihoko Walmart. Na, i te wa e haere ake nei koe i roto i nga huarahi o to Walmart o to rohe, tangohia he wa poto ki te maioha ki te panana iti me tona rangatiratanga hei hua tino hoko nui a te toa nui.