He aha te pepeha a Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, e mohiotia ana mo te whānuitanga o nga hua me nga utu whakataetae. Engari he aha tonu te pepeha a Walmart? Kia ruku tatou ki te ao o tenei toa toa ka hurahia te ngako o tana maapono arahi.

Ko te pepeha a Walmart ko “Tiaki Moni. Kia ora ake.” Ko tenei kupu poto e whakakoi ana i te whakapumautanga o te kamupene ki te whakarato i nga hua utu nui me te whakapai ake i te oranga o ana kaihoko. E whakaatu ana i nga uara matua a Walmart mo te tuku utu iti me te whakarei ake i te oranga o ana kaihoko.

FAQ:

He aha te "Tiaki Moni. Kia ora ake.” tikanga?

“Tiaki Moni. Kia ora ake.” e tohu ana i te kaha o Walmart ki te tuku hua ki nga utu iti rawa atu. Ma te whakarato i nga whiringa utu utu, ka whai a Walmart ki te whakapai ake i te ahuatanga putea o ana kaihoko, kia pai ake ai te noho.

He pehea te noho a Walmart ki tana pepeha?

Ka tutuki a Walmart i tana pepeha ma te whakatinana i nga momo rautaki. Ka whakamahia e te kamupene tana mana hoko nui ki te whiriwhiri i nga utu iti me nga kaiwhakarato, ka taea e ratou te tuku moni penapena ki nga kaihoko. I tua atu, ka rapu tonu a Walmart i nga huarahi hou ki te whakaheke i nga utu puta noa i tana mekameka tuku, me te whakarite kia uru nga kaihoko ki nga hua kounga i nga utu utu.

Ko Walmart te mea nui ki te kounga i runga i te utu?

Ahakoa e rongonui ana a Walmart mo ona utu iti, he mea nui ano te kamupene ki te kounga. Ka whakapau kaha a Walmart ki te tuku i te tini o nga hua e tutuki ana i nga tumanako a ona kaihoko i runga i te utu me te kounga. Ka mahi tata te kamupene me nga kaiwhakarato ki te pupuri i nga paerewa teitei me te whakarite kia whiwhi utu nga kaihoko mo a raatau moni.

Hei whakamutunga, ko te pepeha a Walmart, “Tiaki Moni. Kia pai ake te ora.," hei kaupapa arahi mo te kamupene. E whakaatu ana i te whakapumautanga o Walmart ki te whakarato hua utu nui me te whakapai ake i te oranga o ana kaihoko. Na roto i te tuku utu iti me te pupuri i nga paerewa kounga, ka noho tonu a Walmart hei kaikaro rangatira i roto i te umanga hokohoko, e tuku ana i tana pepeha i ia ra.