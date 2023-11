He aha te kaupapa me te tirohanga a Walmart?

Ko Walmart, te toa nui rawa atu o te ao, he tino kaupapa me te tirohanga e arahi ana i ana mahi me ana rautaki. Ma te aro ki te whakarato hua me nga ratonga utu nui ki nga kaihoko, ka whai a Walmart ki te whakapai ake i te oranga o nga tangata huri noa i te ao. Kia ata titiro ki te kaupapa me te tirohanga a Walmart me te tikanga mo te kamupene me ana kaihoko.

Mission:

Ko te kaupapa a Walmart he "whakaora i te moni a te tangata kia pai ake ai te noho." Ko tenei tauākī misioni e whakaatu ana i te pono o te kamupene ki te tuku utu iti me te uara ki ona kaihoko. Ma te whakarato i nga hua utu nui, ko te whai a Walmart ki te awhina i nga tangata ki te whakaroa i a raatau putea me te whakapai ake i o raatau oranga. Ko tenei misioni kei te matua o te tauira pakihi a Walmart me te awe i ana mahi o ia ra.

Vision:

Ko te tirohanga a Walmart ko te "kaihokohoko pai i roto i nga ngakau me nga hinengaro o nga kaihoko me nga kaimahi." Ko tenei korero whakakitenga e whakanui ana i te whainga a te kamupene kia pai ake te whiriwhiri mo nga kaihoko me nga kaimahi. Ka whakapau kaha a Walmart ki te hanga wheako hokohoko pai e hanga ana i te pono me te pono i waenga i ana kaihoko. I tua atu, ko te hiahia o te kamupene ki te mahi hei kaituku mahi e whiriwhiri ana, e whakarato ana i te taiao mahi tautoko me te whakauru.

FAQ:

P: Me pehea te whakatutuki a Walmart i tana kaupapa?

A: Ka whakatutukihia e Walmart tana kaupapa ma te whakamahi i tana tauine nui me te mana hoko ki te whiriwhiringa utu iti me nga kaiwhakarato. Ma tenei ka taea e te kamupene te tuku hua ki nga utu whakataetae, ka nui ake te utu mo nga kaihoko.

Q: He pehea te whakatutuki a Walmart i tana tirohanga?

A: Ka tutuki a Walmart i tana tirohanga ma te aro ki te pai o nga kaihoko me te whakauru o nga kaimahi. Ka whakapau moni te kamupene ki te whakangungu ratonga kiritaki, ki te whakapai ake i nga toa, me nga hangarau hou hei whakarei ake i te wheako hokohoko. I tua atu, ka tukuna e Walmart nga momo painga kaimahi me nga waahi mo te tipu me te whanaketanga.

P: Kei te hängai te kaupapa me te tirohanga a Walmart ki ana mahi pakihi?

A: Ae, ko te kaupapa me te tirohanga a Walmart e hono ana ki ana mahi pakihi. Ko te kaha o te kamupene ki nga utu iti me te pai o nga kaihoko ka kitea i roto i ana mahi o ia ra. Ka rapu tonu a Walmart i nga huarahi hei whakapai ake i te pai me te whakaiti i nga utu, i te mutunga ka whai hua ana kaihoko.

Hei whakamutunga, ko te kaupapa a Walmart ki te penapena moni a te tangata me tana matakite kia noho hei kaihokohoko pai rawa atu e whakaatu ana i te whakapau kaha o te kamupene ki te whakarato hua utu nui me te ratonga kaihoko motuhake. Ma te noho pono ki tana kaupapa me tana tirohanga, kei te noho tonu a Walmart hei kaiarahi mo te umanga hokohoko, e mahi ana i nga miriona kaihoko huri noa.