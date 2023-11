He aha te moni whiwhi moni a Walmart?

Ko Walmart, te kaihokohoko nui rawa atu o te ao, e whakaputa ana i tana puna moni nui na roto i ana mahi hokohoko. Na te maha o nga whatunga toa kua horahia puta noa i te ao, ka tukuna e te kamupene te whānuitanga o nga hua me nga ratonga ki nga miriona kaihoko ia ra. Kia ata titiro tatou ki te pehea e whiwhi ai a Walmart i ana moni whiwhi me te aha i tino kaha ai ia ki te umanga hokohoko.

Nga Mahi Tauhokohoko:

Kei te whakahaeretia e Walmart he kopaki kanorau o nga whakatakotoranga hokohoko, tae atu ki nga supercenters, nga toa utu utu, nga maakete tata, me nga papaa-e-tauhokohoko. He maha nga momo hua e hokona ana e enei toa, tae atu ki nga hoko kai, kakahu, hiko, taonga kaainga, me etahi atu. Ko nga mahi hokohoko a te kamupene e whai hua nui ana ki ana moni whiwhi katoa, i te wa e haere mai ana nga kaihoko ki Walmart mo o raatau hiahia hokohoko ia ra.

Karapu a Sam:

I tua atu i ana toa hokohoko, kei a Walmart ano te karapu Sam's Club, he karapu whare putunga mema. Ka tukuna e Sam's Club nga hua nui i nga utu utu iti ki ona mema, e kukume ana i nga kaihoko takitahi me nga pakihi iti. Ko nga moni i puta mai i te Karapu a Sam ka taapiri atu ki nga moni whiwhi katoa a Walmart.

E-tauhokohoko:

He nui nga haumi a Walmart i roto i ana mahi e-tauhokohoko i nga tau tata nei. Na te pikinga o te hokohoko tuihono, kua whakawhänuihia e te kamupene tana noho ipurangi ki te whakataetae ki nga toa e-tauhokohoko pera i a Amazon. Na roto i tana paetukutuku me te taupānga pūkoro, ka tuku a Walmart i te whānuitanga o nga hua mo te hoko tuihono me te whakarato i nga whiringa tuku pai. Kua kaha ake te tauhokohoko-e hei puna moni whiwhi moni mo Walmart, i te mea he maha nga kaihoko e awhi ana i te waatea o te hokohoko tuihono.

Ratonga Putea:

Ka whakaputa moni ano a Walmart i roto i ana ratonga putea, tae atu ki te whakawhiti moni, te utu putea, me nga kaari utu-mua. Ka whakatutukihia e enei ratonga nga kaihoko karekau pea e uru atu ki nga ratonga peeke tuku iho, ka whakawhiwhia ki a raatau nga otinga putea ngawari me te utu.

FAQ:

Q: E hia nga toa kei a Walmart?

A: Ka whakahaerehia e Walmart neke atu i te 11,000 nga toa puta noa i te ao, tae atu ki nga toa tohu-Wamart me nga waahi o Sam's Club.

Q: He pehea te whakataurite a Walmart ki etahi atu kaihokohoko?

A: Ko Walmart te kaihokohoko nui rawa atu i te ao, he nui ake i ona kaiwhakataetae i runga i nga moni whiwhi me te tatau toa.

P: He aha te moni whiwhi a Walmart i ia tau?

A: I te tau putea 2021, i kii a Walmart i te tapeke o nga moni whiwhi tata ki te $559 piriona.

Q: Kei te whakahaere a Walmart i te ao?

A: Ae, he waahi nui a Walmart ki te ao, me nga toa i roto i nga whenua maha, tae atu ki Mexico, Canada, United Kingdom, me Haina.

Hei mutunga, ko te puna moni nui a Walmart i ahu mai i ana mahi hokohoko nui, tae atu ki ana momo momo toa me nga papaaho-e-tauhokohoko. Ko te kaha o te kamupene ki te whakatutuki i te tini o nga hiahia a nga kaihoko, me ana haumi rautaki i roto i nga mahi-e-tauhokohoko me nga ratonga putea, kua pumau tona turanga hei kaiarahi mo te umanga hokohoko.