He aha te kaiarahi a Walmart?

He aha te Rangatiratanga a Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, e mohiotia ana mo tana kupenga nui o nga toa me tona kaha ki te tuku utu iti ki nga kaihoko. Engari he aha kei muri i te angitu o tenei toa toa? Ko tetahi mea nui ko te kaiarahi e akiaki ana i te kamupene ki mua. Ko te kaihautu a Walmart he tino aro nui ki te mahi auaha, te aro ki nga kaihoko, me te pono ki ana kaimahi.

Innovation: Kei te mohio te kaihautu o Walmart ki te hiranga o te noho whakamua i roto i te tipu o te whenua hokohoko. Ka rapu tonu ratou i nga otinga auaha hei whakapai ake i te wheako hokohoko mo nga kaihoko. Ahakoa kei te whakatinana i nga hangarau hou, penei i nga punaha taki-whaiaro, i nga papaaho hokohoko tuihono, kei te whakamatautau ranei i nga whakatakotoranga toa hou, kei te rapu tonu nga kaiarahi o Walmart i nga huarahi ki te noho ki mua o te umanga.

Mahinga Kiritaki: E mohio ana te kaiarahi o Walmart ko te kaihoko kei te ngakau o to raatau pakihi. Ka whakapau kaha ratou ki te mohio me te whakatutuki i nga hiahia o o raatau turanga kaihoko rereke. Ma te tuku i te tini o nga hua ki nga utu utu, ka whai a Walmart ki te whakarato uara ki ana kaihoko. Hei taapiri, ka whakapau moni te kamupene ki nga whakangungu ratonga kaihoko kia pai ai nga kaimahi ki te awhina i nga kaihoko.

Whakaaetanga ki nga Kaimahi: E whakapono ana te kaiarahi o Walmart ko ana kaimahi te tino rawa. E pono ana ratou ki te hanga i tetahi taiao mahi pai me te whakarato huarahi mo te tipu o te umanga. Ka tukuna e te kamupene etahi kaupapa whakangungu me nga kaupapa hei awhina i nga kaimahi ki te whakawhanake i o raatau pukenga me te ahu whakamua i roto i te whakahaere. Ko te kaiarataki a Walmart e aro ana ki te kanorau me te whakauru, e whai ana ki te hanga i tetahi kaimahi e whakaata ana i nga hapori e mahi ana.

FAQ:

Q: Ko wai te Tumuaki o Walmart inaianei?

A: Mo te [tau o naianei], ko te Tumuaki o Walmart ko Doug McMillon.

Q: E hia nga kaimahi a Walmart?

A: Neke atu i te 2.3 miriona nga hoa mahi a Walmart puta noa i te ao.

Q: He aha te korero a Walmart?

A: Ko te kaupapa a Walmart he penapena moni te tangata kia pai ake ai te noho.

P: Me pehea te tautoko a Walmart i te oranga tonutanga?

A: E ū ana a Walmart ki te oranga tonutanga, kua whakatakotohia e ia nga whainga nui ki te whakaiti i te tukunga hau kati kati, te whakatairanga i te kaha whakahou, me te tautoko i nga tikanga rapu oranga.

Hei whakamutunga, ko te kaihaututanga o Walmart e tohuhia ana e te aro ki te auahatanga, te aro ki nga kaihoko, me te pono ki ana kaimahi. Ma te urutau tonu ki te whakarereke i nga huringa o te maakete, te maarama ki nga hiahia a nga kaihoko, me te whakangao ki ana kaimahi, ka noho tonu a Walmart hei kaiarahi mo te umanga hokohoko.