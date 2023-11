He aha te ngoikoretanga nui o Walmart?

I roto i te ahumahi hokohoko tino whakataetae, kua roa a Walmart he mana rangatira, me ona toa maha me nga utu kore utu. Heoi, ahakoa te hunga kaha, kei a ratou ano o ratou ngoikoretanga. Ahakoa tana angitu e kore e taea te whakahē, kei te raru a Walmart i etahi wero ka raru pea te tipu me te tuunga o te maakete.

Ko tetahi o nga ngoikoretanga nui o Walmart ko tana noho ipurangi. Ahakoa he nui nga mahi a te kamupene i roto i nga tau tata nei ki te whakarei ake i ona kaha e-tauhokohoko, kei muri tonu ia i tana hoa whawhai nui, a Amazon. Ko te turanga ipurangi a Walmart, ahakoa kei te pai ake, ehara i te pai ki te kaiwhakamahi, i te pai ranei ki ta Amazon, kua noho hei haerenga ki te hokohoko tuihono. Ko tenei ngoikoretanga ka noho kino a Walmart i roto i te maakete hokohoko tuihono e tere haere ana.

Ko tetahi atu ngoikoretanga kei roto i te ingoa o Walmart mo te iti o nga utu mo nga kaimahi me nga tikanga mahi kino. Kua aro te kamupene ki nga whakahee me nga wero a-ture mo tana maimoatanga o nga kaimahi, e arai ana ki te panui kino me te tirohanga a te iwi. Ko tenei ngoikoretanga ehara i te mea ka pa ki te ahua o Walmart engari ka pa ki tona kaha ki te kukume me te pupuri i nga taranata teitei, ka aukati pea i nga mahi auaha me te tipu.

I tua atu, ko te rahi me te tauine o Walmart i etahi wa ka pa ki a ia. Ahakoa te whanuitanga o te whatunga toa e taea ai te waatea me te waatea o nga hua, he wero ano hoki mo te ngawari me te urutau. Ka taea e nga kaiwhakataetae iti ake, ngawari ake te whakautu tere ki te whakarereke i nga ahuatanga me nga manakohanga a nga kaihoko, ka whakawhiwhia ki a ratou he painga ki a Walmart.

FAQ:

Q: He aha te e-hokohoko?

A: E-tauhokohoko e pa ana ki te hoko me te hoko taonga me nga ratonga i runga ipurangi.

Q: He aha te agility?

A: Ko te Agility e pa ana ki te kaha o te kamupene ki te whakautu tere me te whai hua ki nga huringa i te maakete, i te taiao pakihi ranei.

Q: He pehea te whakataurite a Walmart ki a Amazon i runga i te noho ipurangi?

A: Ahakoa kua whakapau kaha a Walmart ki te whakapai ake i tana papaahi ipurangi, kei muri tonu i a Amazon mo te ngawari-kaiwhakamahi me te pai.

Hei whakamutunga, i te wa e noho tonu ana a Walmart hei toa hokohoko, he ngoikoretanga ka pa ki tana angitu a meake nei. Ko te whakapai ake i tana noho ki runga ipurangi, te whakatika i nga awangawanga a nga kaimahi, me te rapu huarahi ki te whakarei ake i te kaikawe he mea nui mo Walmart ki te pupuri i tana whakataetae whakataetae i roto i te whenua hokohoko e tipu haere tonu ana.