He aha te ture 10-waewae a Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, e mohiotia ana mo tana pono ki te whakarato ratonga kaihoko pai. Ko tetahi o nga kaupapa matua e whakangungua ana nga kaimahi o Walmart ki te whai ko te "ture 10-waewae." Ko tenei ture e akiaki ana i nga kaimahi ki te mihi me te awhina i nga kaihoko ka tae mai i roto i te 10 putu o ratou. Engari he aha te tikanga o tenei ture, he aha te mea nui ki a Walmart?

Ko te ture 10-waewae he ariā ngawari e hiahia ana nga kaimahi Walmart ki te titiro kanohi, ki te mihi, ki te tuku awhina ki nga kaihoko ka tae mai i roto i te 10 waewae o ratou. Ko tenei ture e pa ana ki nga kaimahi katoa, ahakoa he aha o raatau tuunga i roto i te kamupene. Ahakoa he putea koe, he kaipakihi, he kaiwhakahaere ranei, me uru koe ki nga kaihoko me te whakarato i tetahi wheako hokohoko pai.

Ma te whakatinana i te ture 10-waewae, ka whai a Walmart ki te hanga i tetahi taiao manaaki me te awhina mo ana kaihoko. Ka whakapumau i te whakaaro nui o nga kaihoko me te aro atu ki a raatau, tera pea ka pa ki a ratau te pai ki te toa. Ka awhina ano tenei ture i a Walmart ki te wehe kee i ona kaiwhakataetae ma te whakanui i te hiranga o te ratonga kiritaki whaiaro.

FAQ:

Q: He pehea te painga o te ture 10-waewae ki nga kaihoko?

A: Ko te ture 10-waewae ka whakarite kia whiwhi nga kaihoko i te aro tonu me te awhina mai i nga kaimahi o Walmart, me te whakanui ake i o raatau wheako hokohoko me te whai whakaaro nui ki a raatau.

Q: Ko te ture 10-waewae he whakahau mo nga kaimahi katoa o Walmart?

A: Ae, ko te ture 10-waewae tetahi waahanga nui o te whakangungu ratonga kiritaki a Walmart, a me whai nga kaimahi katoa.

Q: E pa ana te ture 10-waewae ki te hokohoko ipurangi?

A: Ko te ture 10-waewae e aro nui ana ki nga taunekeneke i roto i te toa. Heoi ano, ka whakanuia e Walmart te whakarato ratonga pai rawa atu ki nga kaihoko i roto i tana wheako hokohoko tuihono.

P: Me pehea te whakangungu a Walmart i ana kaimahi mo te ture 10-waewae?

A: Ka whakauruhia e Walmart te ture 10-waewae ki roto i ana kaupapa whakangungu kaimahi, kei roto ko nga ahuatanga whakaari me nga awheawhe ratonga kiritaki.

Hei whakamutunga, ko te ture 10-waewae a Walmart he maataapono ratonga kiritaki e hiahia ana nga kaimahi ki te whakaae me te awhina i nga kaihoko ka tae mai i roto i te 10 putu o ratou. Ma te whakatinana i tenei ture, ka whai a Walmart ki te hanga i tetahi wheako hokohoko pai me te whaiaro mo ona kaihoko. Na tana piripono ki te ratonga kiritaki tino pai, ka aro tonu a Walmart ki te pai o ana kaihoko.