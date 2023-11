He aha te tohu o Walmart i te ao?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha o Amerika, ko tetahi o nga kamupene nui rawa atu o te ao. E mohiotia ana mo te maha o nga mekameka hokohoko nui, nga toa tari utu utu, me nga toa toa, he nui te noho a Walmart ki te United States me te ao. Engari kei hea e tu ana i runga i nga tohu o te ao?

E ai ki nga korero hou, he waahi whakamiharo a Walmart i roto i te ao pakihi o te ao. I te tau 2021, kua tohua a Walmart hei kamupene nui rawa atu o te ao ma te whiwhi moni. Ko te tikanga he nui ake nga moni ka puta mai i etahi atu kamupene o te ao. Ko te nui o ana moni whiwhi he tohu mo tona turanga kaihoko nui me tona kaha ki te whakatutuki i te tini o nga hiahia a nga kaihoko.

Ko te mana o Walmart i roto i te umanga hokohoko ka whakanuia ake e tona tuunga orite ki te rarangi Fortune Global 500. Ko tenei rarangi rongonui kei runga i nga kamupene 500 runga o te ao i runga i o raatau moni whiwhi. Kua whai waahi a Walmart ki te 10 o runga o tenei rarangi mo etahi tau, e whakaatu ana i tana angitu me tana awe i te maakete o te ao.

FAQ:

Q: He aha te moni whiwhi?

A: Ko te moni whiwhi e pa ana ki te tapeke o nga moni ka puta mai i tetahi kamupene na roto i ana mahi pakihi, penei i te hoko hua, ratonga ranei.

Q: He aha te rarangi Fortune Global 500?

A: Ko te rarangi Fortune Global 500 he rarangi a-tau o nga kamupene 500 runga o te ao i runga i o raatau moni. Ka whakarato i nga tirohanga ki nga kamupene nui rawa atu, tino whai mana puta noa i nga momo ahumahi.

Q: Ko Walmart te kamupene nui rawa atu mo nga hua?

A: Ahakoa kei te noho a Walmart i te taumata o runga mo nga moni whiwhi, ehara pea i te mea ko ia te kamupene nui rawa atu i runga i nga hua. Ko te whai hua ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki nga whakapaunga, nga haumi, me te whakahaerenga moni katoa.

Hei whakamutunga, ko te rangatira o te ao a Walmart hei kamupene nui rawa atu na roto i nga moni whiwhi e whakapumau ana i tana tuunga hei toa toa. Ko tana noho rite tonu ki nga rarangi o runga e whakaatu ana i tona kaha ki te urutau ki te whakarereke i nga hiahia a nga kaihoko me te pupuri i te maakete kaha. I te wa e haere tonu ana a Walmart ki te whakawhānui ake i ana mahi me te mahi auaha i roto i te umanga hokohoko, tera pea ka kitea te rangatira i nga tau kei te heke mai.