He aha te mea kowhai kei roto i te tohu Walmart?

Mena kua whakaaro koe mo te tikanga o muri o te tohu rongonui a Walmart, ehara koe i te mea ko koe anake. He maha nga tangata i patai ki te hiranga o te tohu kowhai kei runga ake i te ingoa o te toa toa. I tenei ra, ka rukuhia e matou te mea ngaro ka hurahia nga korero kei muri i tenei mea kowhai kowhai.

Ko te mea kowhai i roto i te tohu Walmart he tino ra. He tohu o te hiringa me te pono o te kamupene ki te kawe marama me te kaha ki te oranga o ana kaihoko. Ko te pupuhi o te ra he tohu o te tumanako, te kanapa, me te ao marama e kaha ana a Walmart ki te hanga mo ona kaihoko.

FAQ:

He aha te take i whiriwhiria ai e Walmart he pupuhi ra mo tana tohu?

I kowhiria e Walmart he sunburst mo tana moko hei whakaatu i te ahua o te pai me te tumanako. E whai ana te kamupene ki te whakarato ki ana kaihoko he wheako hokohoko e hihiko ana, e ki tonu ana i te kaha.

He aha te tohu o te tae kowhai?

He maha nga wa e hono ana te kowhai ki te harikoa, te pai me te mahana. I roto i te horopaki o te tohu Walmart, ko te tae kowhai e tohu ana i te pono o te kamupene ki te hanga i tetahi taiao harikoa me te manaaki mo ana kaihoko.

He tikanga ke atu ano te pahū ra?

Ko te pupuhi o te ra i roto i te tohu Walmart e tohu ana i te kaha o te kamupene ki te mahi auaha me te ahunga whakamua. E tohu ana i te hiahia o Walmart ki te whanake me te urutau ki te whakatutuki i nga hiahia rereke o ana kaihoko.

He kanohi menemene te mea kowhai i te waitohu Walmart?

Kao, ko te mea kowhai i te tohu Walmart ehara i te kanohi ataata. Ahakoa he rite te ahua ki te kanohi menemene i te tuatahi o te titiro, ko te mea tonu he pupuhi ra e tohu ana i te tumanako me te kaha.

Hei whakamutunga, ko te mea kowhai i roto i te tohu Walmart he ra e tohu ana i te pono o te kamupene ki te kawe mai i te marama, te kaha, me te tumanako ki ana kaihoko. He tohu mo te kaha o Walmart ki te hanga i tetahi wheako hokohoko pai me te hihiri. Na, i te wa ka kite koe i te tohu Walmart, maharahia te korero i muri i te mea kowhai me nga uara e tohu ana.