He aha te kamupene 5 tino whai rawa?

He aha te Top 5 rawa rawa atu Kamupene?

I roto i nga ahuatanga pakihi e tipu haere tonu ana i tenei ra, he mea whakahihiri ki te mohio ko wai nga kamupene kei te arahi i te paanui mo te whai rawa me te angitu. Ko nga kamupene tino nui e 5 he tohu mo te mana o te auahatanga, te whakamahere rautaki, me te mana o te maakete. Kia ata titiro atu ki enei tangata nunui o te ahumahi me te pehea i eke ai ratou ki o raatau mana nui o te putea.

1.Apple Inc.

Neke atu i te $2 trillion te nui o te maakete, ko Apple Inc. te kamupene whai rawa rawa o te ao. I mohiotia mo ana hua rongonui iPhone, iPad, me Mac, kua huri a Apple i te ahumahi hangarau. Ko te kaha o te kamupene ki te kawe i nga taputapu auaha me te ngawari ki te kaiwhakamahi kua eke ki te angitu kore.

2. Hauti Aramco

Ko Saudi Aramco, te kamupene hinu hinu me te hau maori o Saudi Arabian, te kamupene whai rawa tuarua o te ao. I te mea ko te kaihanga hinu nui rawa atu o te ao, he nui te paanga o Saudi Aramco ki nga maakete hiko o te ao. Ko te nui o nga rahui me nga mahi pai kua taea e ia te whakaputa taonga nui, me te nui o te maakete nui atu i te $1.8 trillion.

3. Microsoft Corporation

Ko Microsoft Corporation, na Bill Gates raua ko Paul Allen i whakatu, kei te pupuri i te tuatoru o nga rarangi o nga kamupene whai rawa. Na ona hua tino nui penei i a Windows, Office, me Azure, kua noho a Microsoft hei mana rangatira ki te umanga rorohiko. Kei te tata ki te $1.7 trillion te nui o te maakete o te maakete, e whakaatu ana i tana angitu me tana awe.

4. Amazon.com Inc.

Ko Amazon.com Inc., te kaihokohoko ipurangi nui rawa atu o te ao, kua kite i te tipu o nga tau tata nei. Na te nui o te maakete e tata ana ki te $1.6 trillion, na te papaaho-e-tauhokohoko a Amazon, nga ratonga kapua, me nga tuku ihirangi mamati kua waiho hei whare hiko o te ao. Ko te aro nui a te kamupene ki te pai o nga kaihoko me tona kaha ki te whakararu i nga tauira hokohoko tuku iho i whai hua ki te angitu o te putea.

5. Alphabet Inc.

Ko Alphabet Inc., te kamupene matua o Google, ka huri i te 5 o nga kamupene whai rawa. Ko te mana o Google i roto i te maakete miihini rapu, me tana kupenga panui whanui, kua turakina a Alphabet ki te nui o te maakete neke atu i te $1.4 trillion. Ko nga mahi auaha a te kamupene, penei i nga motuka taraiwa me te mohio hangai, ka whakapakari ake i tona turanga hei kaiarahi mo te umanga hangarau.

FAQ:

Q: He aha te whakapaipai maakete?

Ko te whakapaipai o te maakete e pa ana ki te katoa o te uara o nga hea o te kamupene. Ka tatauhia ma te whakarea i te utu o naianei ki te maha o nga hea e toe ana. Ka whakamahia te whakapaipai maakete ki te whakatau i te rahi me te uara o te kamupene.

Q: He pehea te whakatau i enei rarangi?

Ko nga rarangi o nga kamupene tino whai rawa e 5 kei runga i o raatau maakete maakete, e tohu ana i te uara katoa o o raatau hea. Ko te nui o te maakete he inenga e whakaaetia ana mo te tuunga putea o te kamupene, a, he rite tonu te tuku korero e nga umanga putea me nga whare panui.

P: Ka huri pea enei rarangi?

Ae, ka huri nga rarangi o nga kamupene rangatira e 5 i runga i te waa na te rereke o nga utu kararehe me nga ahuatanga o te maakete. Ka piki ake, ka hinga ranei nga whakapaipai o te maakete a nga kamupene i runga i nga ahuatanga rereke, tae atu ki nga mahi putea, nga ahuatanga o te ahumahi, me nga ahuatanga ohaoha o te ao.

Hei mutunga, ko nga kamupene whai rawa e 5 e whakaatu ana i nga taonga nui me te awe ka taea te whakatutuki ma te auahatanga, te mana o te maakete, me te whakamahere rautaki. Ko enei tangata nunui o te ahumahi kei te hanga i te whenua pakihi o te ao, me te whakahihiri i nga kaipakihi e hiahia ana ki te ao.